Roda Viva recebe Mariangela Hungria, uma das principais autoridades científicas do Brasil

O Roda Viva recebe, nesta segunda-feira (20), a engenheira agrônoma e pesquisadora da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Mariangela Hungria. Considerada uma das principais autoridades científicas do país na área de microbiologia do solo e sustentabilidade, a entrevistada foi eleita pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo. Apresentado por Ernesto Paglia, o programa inédito vai ao ar na TV Cultura, a partir das 22h, com transmissão simultânea no YouTube e no site oficial da emissora.
Na edição, a pesquisadora analisa o impacto econômico e ambiental da ciência aplicada ao campo e detalha os avanços da agricultura regenerativa no combate às mudanças climáticas.
A bancada de entrevistadores será formada por Isadora Camargo, âncora de Agronegócio na CNN; Cassiano Ribeiro, editor-executivo da Globo Rural e comentarista da CBN; Marusa Trevisan, jornalista especializada em agronegócio; Mauro Zafalon, colunista da Folha de S.Paulo; Nayara Figueiredo, repórter especial do Valor Econômico e Amanda Valeri, apresentadora do programa Agrocultura, da TV Cultura. Haverá ainda a participação do cartunista Eduardo Baptistão.
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