Festival de Gramado anuncia homenagens a Andrea Beltrão e Renata Almeida Magalhães

O Festival de Cinema de Gramado anunciou nesta segunda-feira (13), durante evento oficial no Rio de Janeiro, dois novos homenageados de sua 54ª edição, que será realizada entre 14 e 22 de agosto. A atriz Andrea Beltrão e a produtora Renata Almeida Magalhães receberão, respectivamente, os troféus Oscarito e Eduardo Abelin durante o festival. Anunciado na semana passada, Marcos Caruso será laureado com o Troféu Cidade de Gramado.
Com mais de 40 anos de carreira, a produtora Renata Almeida Magalhães será homenageada com o Troféu Eduardo Abelin, que premia diretores, produtores e instituições de destaque no audiovisual. Eleita a primeira mulher Presidente da Academia Brasileira de Cinema, Renata começou a carreira no cinema em 1981 e, atualmente, é uma das produtoras mais atuantes, tendo produzido mais de 10 longas-metragens, além de séries, documentários, curtas-metragens, comerciais e vídeos institucionais.
A atriz Andrea Beltrão receberá o Troféu Oscarito, que celebra profissionais que contribuíram ativamente com o cinema brasileiro. Com mais de 40 anos de carreira artística, participou de inúmeras produções no cinema, nos palcos e na televisão, conquistando mais de 20 prêmios, entre eles um Grande Otelo de Melhor Atriz por Hebe: A Estrela do Brasil, pelo qual também foi indicada ao Emmy Internacional. Nos cinemas participou de mais de 30 longas-metragens, com destaque para Sob Pressão, Salve Geral, Ela e Eu e Avenida Beira-Mar. A atriz estrela, ao lado de Marina Ruy Barbosa e Leandra Leal, Antártida, filme que abrirá oficialmente o 54º Festival de Cinema de Gramado no dia 14 de agosto.
O evento também revelou a série brasileira que terá sua pré-estreia no Palácio dos Festivais: Emergência 53, dirigida por Andrucha Waddington e Claudio Torres. .Em dez episódios, a produção mergulha nos dramas de médicos, enfermeiros e motoristas de uma unidade móvel de urgência, e tem lançamento previsto ainda para 2026 pelo GloboPlay.
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