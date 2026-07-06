Há 20 anos, morria Syd Barrett, ex-Pink Floyd que virou símbolo da loucura no rock

Tudo que envolve Syd Barrett parece equilibrar-se em um lugar indefinível entre o brilho, o inesperado e a loucura. De fato, poucos artistas conseguiram ser lendas tanto sob as luzes do palco quanto ao se ausentarem dele - e o músico e compositor britânico, que morreu há exatos 20 anos, em 07 de julho de 2006, ainda paira sobre o rock como uma presença difusa, alguém que está sempre lá, mesmo que quase nunca esteja estado de fato.



Que o digam os ex-colegas de Pink Floyd, que em junho de 1975 gravavam, no icônico estúdio Abbey Road de Londres, as músicas que se transformariam no álbum Wish You Were Here. Seguir em frente sem Barrett havia sido quase tão desafiador quanto estar ao lado dele: o compositor genial que fez do disco The Piper at the Gates of Dawn (1967) um dos pilares revolucionários do rock psicodélico deixou-se consumir pelas drogas alucinógenas, que perturbaram de vez uma mente que desde sempre já funcionava em outra rotação.



São muitos os relatos de shows em que o músico simplesmente ficava parado no palco, olhando para o vazio; em uma ocasião especialmente infame, Barrett simplesmente não tocou, limitando-se a desafinar sua guitarra durante todo o set. David Gilmour, que depois assumiria também o posto de vocalista, entrou originalmente no Pink Floyd para ser o guitarrista de apoio, já que era impossível dizer se Barrett conseguiria ou não tocar em determinado show.



Após sair do Pink Floyd, Barrett gravou dois álbuns solo em 1970, os dolorosamente brilhantes The Madcap Laughs e Barrett, ambos com algum grau de colaboração de seus ex-colegas de banda. Discos incapazes, porém, de frear a espiral descendente que consumia a sanidade do músico. Em 1974, Barrett vendeu seus direitos sobre tudo que tinha lançado e ausentou-se de vez da cena musical, vivendo em um hotel de Londres e quase sem contato com quem quer que fosse. Daí a surpresa quando ele apareceu no Abbey Road, sem qualquer aviso, no meio da mixagem de Shine On You Crazy Diamond - escrita pelos ex-colegas como uma homenagem ao próprio Barrett.