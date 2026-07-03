Em homenagem a Hikaru Kurosaki, episódios gratuitos de Jaspion chegam ao YouTube

Em homemagem ao ator Hikaru Kurosaki, que teve seu falecimento anunciado na quinta-feira (2)
, a Sato Company resolveu disponibilizar gratuitamente todos os episódios da série O Fantástico Jaspion
, que consagrou o artista no Japão e no Brasil. Durante duas semanas, até o dia 16 de julho, o seriado estará aberto para acesso gratuito, em HD, no canal TokuSato no YouTube
. Os episódios podem ser assistidos tanto em formato dublado quanto com legendas, no áudio original.
Kurosaki interpretou o protagonista da série, um jovem guerreiro que viaja pelo espaço enfrentando ameaças intergaláticas - muitas vezes fazendo uso do robô gigante Daileon
- e que, ao lado da androide Anri
(Kiyomi Tsukada), busca pelos ovos do pássaro dourado, entidade mística cujo poder irá ajudá-lo a derrotar o vilão da série, o sombrio Satan Goss
. O seriado alçou o ator ao estrelato, e foi decisivo para consolidar junto aos brasileiros o gênero japonês do tokusatsu
- produções de ação e fantasia cheias de efeitos especiais, monstros, heróis e robôs.
Após as duas temporadas de Jaspion, rodadas em 1984 e 1985, Hikaru Kurosaki atuou em séries de menor repercussão até decidir por aposentar-se da televisão, nos anos 1990. Desde então, ele vinha atuando como instrutor de mergulho
na cidade costeira de Motobu, em Okinawa, no Japão. O ator tinha 64 anos e a causa da morte não foi divulgada.