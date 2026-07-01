Debate sobre entorno do Arroio Dilúvio propõe reflexões território, memória e cultura

Neste sábado (4), das 13h30min às 17h30min, a Biblioteca Comunitária Raio de Luz promove o encontro Território vivo e saberes locais: como imaginamos o futuro?. Sediado na Sociedade Recreativa Beneficente e Cultural Fidalgos e Aristocratas (av. Ipiranga, 2495), o evento propõe uma nova perspectiva para o debate urbano sobre a região da Avenida Ipiranga e do Arroio Dilúvio. A iniciativa busca descentralizar as discussões sobre o desenvolvimento da região – frequentemente ditadas pelo poder público e pela iniciativa privada – ao priorizar o protagonismo de moradores locais, educadores, agentes culturais, lideranças comunitárias e movimentos sociais. Em pauta, está o cruzamento entre memória, identidade cultural e o direito à cidade. O encontro é realizado pela Beabah! - Rede de Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul em parceria com o projeto de extensão Biblioteca Viva, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).
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