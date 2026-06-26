Peça encena encontro fictício entre Erico Verissimo e Clarice Lispector em Porto Alegre

A peça A Hora de Erico, do dramaturgo Julio Conte, inicia a temporada nesta sexta-feira (26) e finaliza dia 12 de julho no Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307), com sessões nas sextas e sábados às 20h e domingos às 18h. O espetáculo encena um encontro ficcional entre Erico Verissimo e seu pai, Sebastião, conduzido pela figura de Clarice Lispector, em um acerto de contas que mistura memória, fantasia e os fantasmas pessoais do escritor gaúcho. Os ingressos estão disponíveis antecipadamente pela plataforma Sympla e custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).
A peça parte da amizade real entre Verissimo e Clarice, que se aproximaram enquanto moravam em Washington DC, nos Estados Unidos, e mantiveram contato por correspondência ao longo dos anos. Além da amizade, existia entre eles uma relação marcada pela admiração e uma certa rivalidade, motivada pela singularidade de suas produções literárias. Criada para a homenagem aos 120 anos do escritor, a A Hora de Erico teve sessão lotada no Teatro Simões Lopes Neto em novembro de 2025 e passou também pelo Porto Verão Alegre 2026.
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