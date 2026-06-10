Festival Gaúchos chega a Porto Alegre em 2026

Criado em 2024, em resposta às enchentes que atingiram o Estado, o Festival Gaúchos chega a nova fase em 2026 e coloca Porto Alegre no centro de sua operação, conectando cultura, turismo e economia em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
O evento acontecerá na antiga Churrascaria Galpão Crioulo (Parque Harmonia), que agora passa a se chamar Querência Festival Gaúchos. Entre os dias 5 e 20 de setembro, o espaço será o ponto das atividades da programação, incluindo música, dança, artes visuais, literatura e experiências sensoriais sobre a formação do povo gaúcho, além de vivências ligadas à gastronomia, indumentária e hospitalidade – ocorrendo em paralelo com o Acampamento Farroupilha. A agenda inclui desde atividades abertas ao público, como cavalgadas, degustações de produtos locais, mateadas e ações no Parque Harmonia, até experiências gastronômicas premium, como o Cordeiraço e a Cozinha Gaúcha com chefs e mestres churrasqueiros.
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