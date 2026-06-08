Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCinema

Publicada em 08 de Junho de 2026 às 11:10

Henrique de Freitas Lima assina série de documentários sobre a Revolução de 1923

Uma das cenas da produção mostra as marcas da Batalha de 1923 na Praça de São Francisco de Assis

Uma das cenas da produção mostra as marcas da Batalha de 1923 na Praça de São Francisco de Assis

CINEMATOGRÁFICA PAMPEANA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) recebe, a partir desta terça-feira (9), as exibições de um dos mais ambiciosos projetos da carreira do cineasta Henrique de Freitas Lima. Ecos de 1923 – A Última Guerra dos Gaúchos é composto de três documentários, de 70mins de duração cada, tratando da chamada Revolução Libertadora e de seu profundo impacto na história do Rio Grande do Sul. Será uma sessão por dia, até a próxima quinta-feira (11), sempre às 19h e com entrada franca. Ao final de cada projeção, o historiador Günter Axt mediará debates com nomes envolvidos no projetos.

Focada nos acontecimentos em alguns dos principais palcos do conflito, a série de documentários visita os municípios de Pedras Altas, Camaquã, Caçapava do Sul, São Gabriel, Rosário do Sul, Alegrete, São Francisco de Assis, Santana do Livramento e Uruguaiana, e narra os acontecimentos daqueles dias a partir de depoimentos de especialistas e material de arquivo obtido em inúmeros acervos no Brasil e no Uruguai. No momento, está em produção a série televisiva Os Caudilhos, em formato docudrama e ainda sem previsão de lançamento.

Notícias relacionadas