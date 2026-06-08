Henrique de Freitas Lima assina série de documentários sobre a Revolução de 1923

A Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) recebe, a partir desta terça-feira (9), as exibições de um dos mais ambiciosos projetos da carreira do cineasta Henrique de Freitas Lima
. Ecos de 1923 – A Última Guerra dos Gaúchos
é composto de três documentários, de 70mins de duração cada, tratando da chamada Revolução Libertadora e de seu profundo impacto na história do Rio Grande do Sul. Será uma sessão por dia, até a próxima quinta-feira (11), sempre às 19h e com entrada franca. Ao final de cada projeção, o historiador Günter Axt mediará debates com nomes envolvidos no projetos.
Focada nos acontecimentos em alguns dos principais palcos do conflito, a série de documentários visita os municípios de Pedras Altas, Camaquã, Caçapava do Sul, São Gabriel, Rosário do Sul, Alegrete, São Francisco de Assis, Santana do Livramento e Uruguaiana, e narra os acontecimentos daqueles dias a partir de depoimentos de especialistas e material de arquivo obtido em inúmeros acervos no Brasil e no Uruguai. No momento, está em produção a série televisiva Os Caudilhos
, em formato docudrama e ainda sem previsão de lançamento.