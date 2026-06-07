Tina Felice revisita 40 anos de produção artística em mostra na Galeria Bublitz

A arte de Tina Felice faz parte do imaginário, das memórias, das ruas e da história da capital gaúcha. Suas 'Meninas' são uma marca registrada. Ao completar 40 anos de arte, a realizadora mostra um pouco do tudo que já produziu na exposição Tina Felice: 40 anos de arte, em cartaz até 30 de junho na Galeria Bublitz (Neusa Goulart Brizola, 143). A visitação é de segundas às sextas, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 13h, sempre com entrada franca.
Escolhidas pela própria artista, a partir de seu acervo pessoal, as obras oferecem um olhar amplo sobre a trajetória criativa de Tina Felice, que atua desde 1986 e foi adaptando seus métodos com o passar dos anos, superando as limitações físicas causadas pelo uso de talidomida pela sua mãe durante a gestação. Além das pinturas mais marcantes e das esculturas, Tina apresenta suas criações em arte abstrata ainda inéditas no Brasil. São obras que carregam também a identidade da artista com formas orgânicas e diferentes cores e que foram exibidas apenas em uma mostra em Londres, até o momento.
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