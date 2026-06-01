Depois de mais de 40 apresentações, Palco Giratório chega aos últimos dias na Capital

Os últimos dois dias de programação do Palco Giratório. Depois de fervilhar os palcos da Capital com, o festival chega ao fim com oito atrações para todos os gostos. Todos os ingressos estão disponíveis nodo festival.Na terça-feira (2), a programação começa com, umque conta a história de um mágico já com certa idade, que se vê desprezado pelo seu público. A montagem aborda como a questão doafeta tanto o indivíduo como os familiares ao redor. A apresentação será no Estúdio Stravaganza (Rua Dr. Olinto de Oliveira, 64), às 19h. No mesmo horário, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n), o público vai poder dar um mergulho na trajetória de um dos maiores artistas de rua do país.conta a história de Eduardo e percorre memórias, imagens e sonhos, revelando outras facetas do artista, cuja vida é inteiramente dedicada ao riso e à troca sincera com o público nos quatro cantos do país.Para quem curte teatro de bonecos,é uma boa pedida. Às 19h, na Sala Álvaro Moreyra (Av. Érico Veríssimo, 307), o espetáculo comemora os 40 anos do Grupo Sobrevento com uma reflexão sobre os. Baseada em histórias de crianças imigrantes bolivianas vizinhas, a peça utiliza uma linguagem simples e objetos cotidianos para criar uma narrativa poética que remonta o mundo mágico da infância.é uma daquelas performances que mexe no íntimo do espectador. A performance será no Saguão do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (Av. Érico Veríssimo, 307), às 20h, e traz objetos simples, mas que trazem um significado profundo: uma mesa repleta de copos de vidro. Dois performers estão posicionados nas extremidades da mesa e empurram esses objetos de vidro de um extremo ao outro. Os vidros, ao serem empurrados, produzem atrito com a superfície da mesa e colidem entre si. O som estridente e a iminência de que algum caia e se quebre cria uma tensão que nos lembra daFechando a programação de terça (2),traz à cena um ator sozinho em um ateliê esquecido de um teatro fechado por razões políticas. Ali, entre bonecos, manequins e figurinos abandonados, decide reviver as cenas do último espetáculo que ensaiava antes da interrupção: o clássico romance shakesperiano. A montagem sobe ao palco do Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307), às 21h.A quarta-feira (3), traz aa partir das performances da multiartista Larissa Luz. Celebrando as conexões viscerais de Gil com o rock,traz releituras de clássicos como Rock do Segurança, Punk da Periferia, Back in Bahia além de hits icônicos como Palco e Barracos, em versões ousadas e inusitadas. O espetáculo será às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Praça Marechal Deodoro, s/n).Fechando o último dia de programação, temos reexibição denos mesmos horários e locais de terça.