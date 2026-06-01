Diretoras gaúchas serão homenageadas em programação especial do Multipalco Eva Sopher

A trajetória artística de nove importantes diretoras gaúchas será celebrada em programação especial do Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1.089). De junho a dezembro deste ano, o projeto Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha ocupa o complexo cultural com apresentações de espetáculos de teatro e dança dirigidos por Adriane Mottola, Camila Bauer, Carlota Albuquerque, Deborah Finocchiaro, Inês Marocco, Jezebel De Carli, Juliana Barros, Larissa Sanguiné e Patricia Fagundes. Além disso, outros seis espaços da capital gaúcha receberão diferentes ações conduzidas por elas. Todas as apresentações terão valores a partir de R$ 20,00, com ingressos à venda em breve pelo site da casa.



De acordo com informações da Secretaria de Cultura do Estado, a programação conta com espetáculos dirigidos por cada uma das artistas homenageadas, levando para os palcos do Teatro Simões Lopes Neto e do Teatro Oficina Olga Reverbel montagens que trazem temáticas urgentes e contemporâneas, incluindo três produções inéditas. A abertura será no dia 30 de junho, às 20h, com uma sessão de Confessionário: Relatos de Casa, peça teatral com concepção, direção, roteiro e dramaturgia de Deborah Finocchiaro, criada para alertar sobre a violência doméstica e de gênero no Brasil.



Depois, no dia 31 de julho, será a vez de conferir Arena Selvagem, premiada montagem do Grupo Cerco, com direção de Inês Marocco, que propõe o encontro de seres humanos com sua animalidade, refletindo sobre temas como opressão, liberdade, instinto e sobrevivência. Em 26 de setembro, a programação segue com Cabaré do Tempo – Para Lembrar do Futuro, espetáculo cênico-musical da Cia. Rústica, com direção e dramaturgia de Patricia Fagundes, celebra a arte e a vida percorrendo memórias, desejos e sonhos de futuro.



Já no dia 10 de outubro será possível conferir DDD Saltimbancos – DISCO/nectados, DESCartados, DIZsonantes, espetáculo em formato musical, que simula um apagão mundial, com assinatura de Juliana Barros e livremente inspirado em Os Saltimbancos, de Chico Buarque. No mesmo mês, no dia 24, a atração será Mritak – A Comédia da Vida, uma experiência cênico-gastronômica dirigida por Adriane Mottola, da Cia. Stravaganza, em que o público participa de uma peça de teatro que se desenvolve durante um jantar inspirado na gastronomia indiana, propondo uma reflexão divertida e provocadora sobre o sentido que damos à existência. Em 14 de novembro, haverá sessão de Sambaracotu, espetáculo de dança urbana, contaminado por sonoridades brasileiras, com provocações coreográficas e pesquisa de movimento de Carlota Albuquerque.



Também estão confirmadas as estreias de três trabalhos inéditos: Clarividências (11 de outubro), de Larissa Sanguiné; Ainda Troia (28 e 29 de novembro), de Jezebel De Carli; e Anfíbios – Processo Dramatúrgico (12 de dezembro), de Camila Bauer, do Coletivo Gompa.