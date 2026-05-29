Governo do RS decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Pedro Ortaça

O governo do Rio Grande do Sul decretou luto oficial de três dias, em todo o território estadual, pela morte do músico e compositor nativista Pedro Ortaça. Considerado um dos grandes nomes da cultura missioneira e da música regional gaúcha, o artista faleceu aos 83 anos na madrugada desta sexta-feira (29), em Ijuí.
Natural de São Luiz Gonzaga, Ortaça teve uma carreira marcada por canções que se tornaram referências do cancioneiro do Rio Grande do Sul, entre as quais "Timbre de Galo", "Bailanta do Tibúrcio" e "Guasca". Com Noel Guarany, Cenair Maicá e Jayme Caetano Braun, Ortaça integrava o chamado Tronco Missioneiro, grupo pioneiro na criação e consolidação da identidade e da música da Região das Missões.
Publicado na segunda edição do Diário Oficial do Estado desta sexta, o decreto assinado pelo governador Eduardo Leite destaca a relevante trajetória de Ortaça como músico e compositor nativista e sua contribuição à cultura no Estado.
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