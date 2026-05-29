Venda de ingressos para Morrostock começa nesta segunda-feira (1); Veja data do evento

O já tradicional Festival Morrostock
tem data marcada para este ano: o evento será realizado entre os dias 10 e 13 de dezembro
. Com o propósito de dar visibilidade à música produzida no Rio Grande do Sul
com a edição Reconstruir RS Parte II
, o festival vai acontecer no Balneário Ouro Verde, na região de Três Barras, em Santa Maria e terá ingressos disponíveis a partir do dia 1º de junho
, com valores a partir de R$ 90,00, pela plataforma Som.Vc
.
Colocando em prática o conceito Reconstruir RS, calçado na coletividade, difusão e democratização, o Morrostock lança o Edital de Bandas
, somente para bandas e artistas do RS
, onde grupos gaúchos podem se inscrever para integrar o line-up do festival
. Doze bandas autorais
serão selecionadas a partir deste edital, que distribuirá, ao total, 48 mil reais
em cachês. O edital estará disponível a partir de 01 de junho, neste link
.
Em meio à Mata Atlântica gaúcha, a 17ª edição do evento
vai montar três palcos - o Pachamama Petrobras, o Palco Pacal e o Palco Lago, na beira do “lago” que banha o balneário Ouro Verde - para trazer uma programação potente que integra bandas com sonoridades diversas. E como forma de fomentar e criar novas oportunidades de difusão para artistas do Estado
, o festival contará com a presença de agentes culturais representantes de festivais e casas de shows de outros estados do Brasil
e América Latina
, que assistirão aos shows, trocando ideias com as bandas e público através da programação CONECTA, com dez oficinas voltadas para a indústria da música.