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Publicada em 29 de Maio de 2026 às 17:44

Venda de ingressos para Morrostock começa nesta segunda-feira (1); Veja data do evento

Edital para inscrição de bandas também fica disponível no dia 1º de junho

Edital para inscrição de bandas também fica disponível no dia 1º de junho

AUGUSTO DEVINCENZI/DIVULGAÇÃO/JC
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O já tradicional Festival Morrostock tem data marcada para este ano: o evento será realizado entre os dias 10 e 13 de dezembro. Com o propósito de dar visibilidade à música produzida no Rio Grande do Sul com a edição Reconstruir RS Parte II, o festival vai acontecer no Balneário Ouro Verde, na região de Três Barras, em Santa Maria e terá ingressos disponíveis a partir do dia 1º de junho, com valores a partir de R$ 90,00, pela plataforma Som.Vc.

Colocando em prática o conceito Reconstruir RS, calçado na coletividade, difusão e democratização, o Morrostock lança o Edital de Bandas, somente para bandas e artistas do RS, onde grupos gaúchos podem se inscrever para integrar o line-up do festival. Doze bandas autorais serão selecionadas a partir deste edital, que distribuirá, ao total, 48 mil reais em cachês. O edital estará disponível a partir de 01 de junho, neste link.

Em meio à Mata Atlântica gaúcha, a 17ª edição do evento vai montar três palcos - o Pachamama Petrobras, o Palco Pacal e o Palco Lago, na beira do “lago” que banha o balneário Ouro Verde - para trazer uma programação potente que integra bandas com sonoridades diversas. E como forma de fomentar e criar novas oportunidades de difusão para artistas do Estado, o festival contará com a presença de agentes culturais representantes de festivais e casas de shows de outros estados do Brasil e América Latina, que assistirão aos shows, trocando ideias com as bandas e público através da programação CONECTA, com dez oficinas voltadas para a indústria da música.

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