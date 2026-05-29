Artista felizense, Daiane Radke lança o EP Caminho nesta sexta (29)

Nesta sexta-feira (29), a cantora e compositora Daiane Radke estreia seu primeiro EP, Caminho, em todas as plataformas digitais. Lançado pelo selo Loop Discos, o trabalho traz quatro canções arranjadas durante os ensaios de sua banda Daiane e os Radkais, formada por Yuri Brunetto (guitarra), Gustavo BoennBy (baixo) e Cleiton Ely (bateria), e que, em seguida, ganhou arranjos de metais de Gian Becker (trompete, trombone e sax). Com uma escrita direta e atravessada por sensibilidade, a artista felizense apresenta um trabalho que equilibra introspecção e expansão. Mais do que oferecer respostas, o trabalho afirma uma postura diante da vida: sentir, confiar e seguir em frente.
O percurso inicia com Ressignificar, uma canção que surgiu em um momento de incertezas, onde a escrita aparece como ferramenta de transformação, num gesto de reorganizar o interno e atribuir novos sentidos às experiências vividas. Na sequência, Outside abre espaço para o mundo. A perspectiva se desloca do excesso de pensamento para a percepção do entorno, sugerindo uma pausa na mente e um mergulho no presente. Um convite para sair de dentro e reconhecer que há vida acontecendo além das próprias narrativas.
Em Vem Aqui, o corpo ganha protagonismo. O toque, o desejo e a proximidade com o outro trazem uma dimensão concreta à jornada, onde sentir deixa de ser abstração e passa a ser experiência. Por fim, Caminho amarra o percurso ao afirmar o movimento como escolha. A direção que se constrói no próprio ato de caminhar.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!