Bijoux Paçoca, primeira mostra de artista plástico paraense chega a Porto Alegre

Pela primeira vez em Porto Alegre, o artista plástico paraense (radicado em São Paulo), Claudio Cretti, apresenta a exposição Bijoux Paçoca no V744atelier (Rua Visconde do Rio Branco, 744). A mostra reúne um conjunto de trabalhos em pequena escala, pensados em relação direta com o espaço, sem perder a densidade de uma pesquisa que o artista desenvolve há mais de uma década. A abertura acontece neste sábado (30), às 17h. A entrada é franca, com horário de visitação de quartas a sextas, das 14h às 17h.
A exposição conta com texto crítico da pesquisadora Fernanda Albuquerque e parte de uma série iniciada por volta de 2012, composta por esculturas e objetos construídos a partir da combinação de materiais diversos: madeira, mármore, feltro e, sobretudo, fragmentos coletados ao longo de anos. O título Bijoux Paçoca explicita a justaposição de referências que mistura o sofisticado e o popular, o estrangeiro e o local.
Interessado pela relação entre alta cultura, baixa cultura, cultura popular, etc., o artista articula trabalhos com diferentes regimes de valor: o que pertence ao campo da arte e o que vem do cotidiano, o que é projetado e o que é encontrado, o que é considerado nobre e o que é descartado. Nesse trânsito, Cretti constrói um vocabulário próprio, em que a escultura se aproxima da bricolagem e da cultura material brasileira.
