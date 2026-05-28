Confira programação do último fim de semana do Palco Giratório na Capital

Após movimentar ccena teatral da Capital,contará com performances voltadas à memória das. Confira os principais destaques para os próximos dias de festival, que encerra na quarta-feira (3). Todos os ingressos estão disponíveis nodo Sesc e nas bilheterias das casas.Uma das atrações do finde é a, ação performática que transforma artistas em “livros vivos”, convidados a compartilhar com o público memórias e experiências relacionadas aos 20 anos do festival e às obras que marcaram suas trajetórias. As apresentações acontecem, em foyers e saguões de teatros da Capital.Biblioteca de Bolso tem sessões na quinta (28), às 18h, no Saguão do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues. Na sexta (29), às 20h, no mesmo local. No sábado (30) a intervenção chega ao Foyer do Teatro Simões Lopes Neto, às 19h. E no domingo (31), às 19h, no Foyer do Teatro do CHC Santa Casa.Na, as opções são muitas. No Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75),traz ao palco o debate sobreem uma peça que combina muito humor, leveza, músicas e valiosas lições., no Teatro Carlos Carvalho (R. dos Andradas, 736) a peçamistura o absurdo e o humor em um espetáculo que investiga as relações humanas, comicidade corporal e o encontro entre pessoas.Ainda na, aé um convite à reflexão sobre a importância da água, da natureza e da força da mulher negra sobe ao palco da Sala Álvaro Moreyra (Av. Érico Veríssimo, 307). O espetáculocomeçae é convite a honrar a ancestralidade negra. Fechando a programação,, o Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307) recebe umconta a história da heroína dostoievskiana que é conhecida por atingir a maior densidade humana, ética e dramática vivida por uma personagem feminina em toda a história da literatura universal.No, a vez é da dança com, Praça Júlio Mesquita (em frente à Usina do Gasômetro). Através do jogo em cena e dos elementos dascriam-se territórios afetivos e marcados pela passagem do corpo negro de forma a evidenciar, o trânsito, a presença, o trabalho de cultura afro urbana. Otambém tem vez com, no Boteco do Paulista (Rua Riachuelo, 230). O trabalho propõe um formato híbrido entre cena e oficina, no qual artistas e público compartilham o espaço em dinâmica de roda. A música ao vivo conduz a experiência, aproximando quem toca, dança e assiste, rompendo com a separação tradicional entre palco e plateia.também conta com a música de, no Teatro Simões Lopes Neto (Praça Marechal Deodoro, s/n). Jeneci transforma o palco e a plateia em um único ambiente, tecendo uma narrativacom novos arranjos, novas leituras e pequenas janelas para o que está por vir. Entre grooves, sanfona, sintetizadores e poesias contagiantes, ele apresenta uma performance pulsante, cheia de história, emoção e presença. Fechando oo Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307) tem outra sessão detraz ocom, o Estúdio Stravaganza (Rua Dr. Olinto de Oliveira, 64) recebe a volta aos palcos da bailarina quee que agora confronta os significados simbólicos e ideológicos doem nossa cultura. A obra se enquadra, no conceito de balé contemporâneo, não enquanto um estilo, mas sim um novo momento na história do balé onde podemos celebrar o vulnerável, reconstruir ideais de perfeição., fechando a programação do fim de semana, o Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75) apresenta, que traz o serao centro do debate. Em meio à aceleração constante, à busca incessante por produtividade e à multiplicação de estímulos, o indivíduo se vê cada vez mais fragmentado, distante do presente e de si mesmo.