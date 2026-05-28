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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 17:27

Confira programação do último fim de semana do Palco Giratório na Capital

Programação continua até dia 3 de junho e reúne dança, música, literatura e teatro em diversos espaços culturais; performance Ònà é uma das atrações

Programação continua até dia 3 de junho e reúne dança, música, literatura e teatro em diversos espaços culturais; performance Ònà é uma das atrações

LUZIANA OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Após movimentar ccena teatral da Capital, último fim de semana do 20º Festival Palco Giratório Sesc contará com performances voltadas à memória das artes cênicas, espetáculos inspirados na cultura ballroom, apresentações musicais e montagens teatrais baseadas em clássicos da literatura. Confira os principais destaques para os próximos dias de festival, que encerra na quarta-feira (3). Todos os ingressos estão disponíveis no site do Sesc e nas bilheterias das casas. 

Uma das atrações do finde é a Biblioteca de Bolso, ação performática que transforma artistas em “livros vivos”, convidados a compartilhar com o público memórias e experiências relacionadas aos 20 anos do festival e às obras que marcaram suas trajetórias. As apresentações acontecem entre os dias 28 e 31 de maio, quinta-feira e domingo, em foyers e saguões de teatros da Capital.

Biblioteca de Bolso tem sessões na quinta (28), às 18h, no Saguão do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues. Na sexta (29), às 20h, no mesmo local. No sábado (30) a intervenção chega ao Foyer do Teatro Simões Lopes Neto, às 19h. E no domingo (31), às 19h, no Foyer do Teatro do CHC Santa Casa.

Na sexta-feira (29), as opções são muitas. No Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75), às 15h, No Coração da Lua traz ao palco o debate sobre saúde mental infantil em uma peça que combina muito humor, leveza, músicas e valiosas lições. Às 19h, no Teatro Carlos Carvalho (R. dos Andradas, 736) a peça E Agora? mistura o absurdo e o humor em um espetáculo que investiga as relações humanas, comicidade corporal e o encontro entre pessoas.

Ainda na sexta (29), a lenda da Mãe Preta é um convite à reflexão sobre a importância da água, da natureza e da força da mulher negra sobe ao palco da Sala Álvaro Moreyra (Av. Érico Veríssimo, 307). O espetáculo Mãe Preta Fonte para Nossas Artes começa às 20h e é convite a honrar a ancestralidade negra. Fechando a programação, às 21h, o Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307) recebe um clássico da literatura russa. Nastácia conta a história da heroína dostoievskiana que é conhecida por atingir a maior densidade humana, ética e dramática vivida por uma personagem feminina em toda a história da literatura universal.

No sábado (30), a vez é da dança com Ònà, às 16h, Praça Júlio Mesquita (em frente à Usina do Gasômetro). Através do jogo em cena e dos elementos das danças afro-brasileiras e danças urbanas criam-se territórios afetivos e marcados pela passagem do corpo negro de forma a evidenciar, o trânsito, a presença, o trabalho de cultura afro urbana. O samba também tem vez com Corpo Samba - Oficena, às 17h, no Boteco do Paulista (Rua Riachuelo, 230). O trabalho propõe um formato híbrido entre cena e oficina, no qual artistas e público compartilham o espaço em dinâmica de roda. A música ao vivo conduz a experiência, aproximando quem toca, dança e assiste, rompendo com a separação tradicional entre palco e plateia.

O sábado (30) também conta com a música de Marcelo Jeneci Trio, às 18h e às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Praça Marechal Deodoro, s/n). Jeneci transforma o palco e a plateia em um único ambiente, tecendo uma narrativa percorre sua discografia com novos arranjos, novas leituras e pequenas janelas para o que está por vir. Entre grooves, sanfona, sintetizadores e poesias contagiantes, ele apresenta uma performance pulsante, cheia de história, emoção e presença. Fechando o sábado, às 21h, o Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307) tem outra sessão de Nastácia.

Domingo (31) traz o balé de Silvia Wolff com Pena. Às 19h, o Estúdio Stravaganza (Rua Dr. Olinto de Oliveira, 64) recebe a volta aos palcos da bailarina que sofreu um AVC e que agora confronta os significados simbólicos e ideológicos do corpo deficiente em nossa cultura. A obra se enquadra, no conceito de balé contemporâneo, não enquanto um estilo, mas sim um novo momento na história do balé onde podemos celebrar o vulnerável, reconstruir ideais de perfeição.

Às 20h, fechando a programação do fim de semana, o Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75) apresenta S!NT3T1C05, que traz o ser humano contemporâneo e suas contradições ao centro do debate. Em meio à aceleração constante, à busca incessante por produtividade e à multiplicação de estímulos, o indivíduo se vê cada vez mais fragmentado, distante do presente e de si mesmo.

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