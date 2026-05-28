Confira programação do último fim de semana do Palco Giratório na Capital

Após movimentar ccena teatral da Capital, último fim de semana do 20º Festival Palco Giratório Sesc
contará com performances voltadas à memória das artes cênicas, espetáculos inspirados na cultura ballroom, apresentações musicais e montagens teatrais baseadas em clássicos da literatura
. Confira os principais destaques para os próximos dias de festival, que encerra na quarta-feira (3). Todos os ingressos estão disponíveis no site
do Sesc e nas bilheterias das casas.
Uma das atrações do finde é a Biblioteca de Bolso
, ação performática que transforma artistas em “livros vivos”, convidados a compartilhar com o público memórias e experiências relacionadas aos 20 anos do festival e às obras que marcaram suas trajetórias. As apresentações acontecem entre os dias 28 e 31 de maio, quinta-feira e domingo
, em foyers e saguões de teatros da Capital.
Biblioteca de Bolso tem sessões na quinta (28), às 18h, no Saguão do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues. Na sexta (29), às 20h, no mesmo local. No sábado (30) a intervenção chega ao Foyer do Teatro Simões Lopes Neto, às 19h. E no domingo (31), às 19h, no Foyer do Teatro do CHC Santa Casa.
Na sexta-feira (29)
, as opções são muitas. No Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75), às 15h, No Coração da Lua
traz ao palco o debate sobre saúde mental infantil
em uma peça que combina muito humor, leveza, músicas e valiosas lições. Às 19h
, no Teatro Carlos Carvalho (R. dos Andradas, 736) a peça E Agora?
mistura o absurdo e o humor em um espetáculo que investiga as relações humanas, comicidade corporal e o encontro entre pessoas.
Ainda na sexta (29)
, a lenda da Mãe Preta
é um convite à reflexão sobre a importância da água, da natureza e da força da mulher negra sobe ao palco da Sala Álvaro Moreyra (Av. Érico Veríssimo, 307). O espetáculo Mãe Preta Fonte para Nossas Artes
começa às 20h
e é convite a honrar a ancestralidade negra. Fechando a programação, às 21h
, o Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307) recebe um clássico da literatura russa. Nastácia
conta a história da heroína dostoievskiana que é conhecida por atingir a maior densidade humana, ética e dramática vivida por uma personagem feminina em toda a história da literatura universal.
No sábado (30)
, a vez é da dança com Ònà, às 16h
, Praça Júlio Mesquita (em frente à Usina do Gasômetro). Através do jogo em cena e dos elementos das danças afro-brasileiras e danças urbanas
criam-se territórios afetivos e marcados pela passagem do corpo negro de forma a evidenciar, o trânsito, a presença, o trabalho de cultura afro urbana. O samba
também tem vez com Corpo Samba - Oficena
, às 17h
, no Boteco do Paulista (Rua Riachuelo, 230). O trabalho propõe um formato híbrido entre cena e oficina, no qual artistas e público compartilham o espaço em dinâmica de roda. A música ao vivo conduz a experiência, aproximando quem toca, dança e assiste, rompendo com a separação tradicional entre palco e plateia.
O sábado (30)
também conta com a música de Marcelo Jeneci Trio, às 18h e às 20h
, no Teatro Simões Lopes Neto (Praça Marechal Deodoro, s/n). Jeneci transforma o palco e a plateia em um único ambiente, tecendo uma narrativa percorre sua discografia
com novos arranjos, novas leituras e pequenas janelas para o que está por vir. Entre grooves, sanfona, sintetizadores e poesias contagiantes, ele apresenta uma performance pulsante, cheia de história, emoção e presença. Fechando o sábado, às 21h,
o Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307) tem outra sessão de Nastácia
. Domingo (31)
traz o balé de Silvia Wolff
com Pena
. Às 19h
, o Estúdio Stravaganza (Rua Dr. Olinto de Oliveira, 64) recebe a volta aos palcos da bailarina que sofreu um AVC
e que agora confronta os significados simbólicos e ideológicos do corpo deficiente
em nossa cultura. A obra se enquadra, no conceito de balé contemporâneo, não enquanto um estilo, mas sim um novo momento na história do balé onde podemos celebrar o vulnerável, reconstruir ideais de perfeição. Às 20h
, fechando a programação do fim de semana, o Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75) apresenta S!NT3T1C05
, que traz o ser humano contemporâneo e suas contradições
ao centro do debate. Em meio à aceleração constante, à busca incessante por produtividade e à multiplicação de estímulos, o indivíduo se vê cada vez mais fragmentado, distante do presente e de si mesmo.