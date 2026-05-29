Espetáculo O Profeta Louco sobe ao palco do Simões Lopes Neto neste domingo (31)

O polêmico monólogo O Profeta Louco
, do premiado dramaturgo e roteirista espanhol Paco Bernal
, volta a cartaz no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089) para única apresentação no domingo (31), às 18h.
A obra traz reflexões profundas sobre fé, ironia, humanidade e saúde mental
. No palco, o ator Juliano Passini dá vida a um personagem que transita entre a figura de Jesus e a de Manuel, um homem perturbado
. Os ingressos têm valores a partir de R$ 10 e estão disponíveis no site
do Theatro São Pedro e na bilheteria do local.
A montagem une máscaras teatrais, pesquisa corporal e narrativa intensa para construir um cenário que se transforma entre capela e sala psiquiátrica
, reforçando a dualidade da dramaturgia. A peça conta a história de um Jesus que aguarda o fim do expediente em uma capela de mosteiro
. Nos momentos de folga, fala de suas dores, de sua relação com seus pais e sua mãe, de seu amor por Madalena
. Daí, outra presença emerge: um homem entupido de psicotrópicos, que embaralha as fronteiras entre realidade e delírio
. O público se questiona: afinal, estamos diante de um messias ou de um louco
?