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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 29 de Maio de 2026 às 09:34

Espetáculo O Profeta Louco sobe ao palco do Simões Lopes Neto neste domingo (31)

Em apresentação única, polêmico monólogo traz reflexões profundas sobre fé, ironia, humanidade e saúde mental

Em apresentação única, polêmico monólogo traz reflexões profundas sobre fé, ironia, humanidade e saúde mental

VILMAR CARVALHO/DIVULGAÇÃO/JC
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O polêmico monólogo O Profeta Louco, do premiado dramaturgo e roteirista espanhol Paco Bernal, volta a cartaz no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089) para única apresentação no domingo (31), às 18h. A obra traz reflexões profundas sobre fé, ironia, humanidade e saúde mental. No palco, o ator Juliano Passini dá vida a um personagem que transita entre a figura de Jesus e a de Manuel, um homem perturbado. Os ingressos têm valores a partir de R$ 10 e estão disponíveis no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do local.

A montagem une máscaras teatrais, pesquisa corporal e narrativa intensa para construir um cenário que se transforma entre capela e sala psiquiátrica, reforçando a dualidade da dramaturgia. A peça conta a história de um Jesus que aguarda o fim do expediente em uma capela de mosteiro. Nos momentos de folga, fala de suas dores, de sua relação com seus pais e sua mãe, de seu amor por Madalena. Daí, outra presença emerge: um homem entupido de psicotrópicos, que embaralha as fronteiras entre realidade e delírio. O público se questiona: afinal, estamos diante de um messias ou de um louco?

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