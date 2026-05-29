Museu de Comunicação recebe exposição sobre a história do dinheiro

O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) (RUA dos Andradas, 959) sedia a partir deste sábado (30) a exposição itinerante Faces do dinheiro. Em parceria com o Museu Histórico Numismático (NUMIS), a mostra explora a temática da relação do homem com o dinheiro, desde os primórdios até os dias atuais. A entrada é gratuita.
A história do uso de moedas, cédulas, medalhas e condecorações, sob os aspectos histórico, artístico e econômico, por meio de itens originais e réplicas, está no centro da exposição. Também é possível conferir protomoedas, cofres, caixas de transporte de barras de ouro, vales, cheques e outros itens utilizados como instrumento de câmbio.
Faces do dinheiro traz um panorama histórico mundial, mas foca na evolução do dinheiro brasileiro, passando pelas transformações nas épocas do Brasil Colônia, Império, República até a contemporaneidade, com o dinheiro virtual.
A mostra fica em cartaz até o dia 23 de agosto e também apresenta moedas especiais, como as sociais e as comemorativas, e conta com uma parte interativa em que o público poderá ver as moedas em detalhes através de um microscópio.
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