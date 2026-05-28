Eu Não Te Ouço, novo filme de Caco Ciocler chega a Porto Alegre neste fim de semana

Etapa 1 de 4

1. Dados básicos Nome Sobrenome E-mail Obrigatório. Se você estiver logado, o campo pode vir preenchido com o e-mail da conta. Data de nascimento Em qual cidade você mora atualmente? Selecione… Porto Alegre Canoas Pelotas Caxias do Sul Santa Maria Gravataí Viamão Novo Hamburgo São Leopoldo Rio Grande Alvorada Passo Fundo Sapucaia do Sul Uruguaiana Santa Cruz do Sul Cachoeirinha Bagé Bento Gonçalves Erechim Guaíba Outra Qual cidade? (opcional se já selecionou acima)

2. Perfil profissional Qual é a sua posição profissional atualmente? Selecione… Empresário / Sócio Diretor / Executivo Gerente / Coordenador Profissional especializado Setor público Estudante Outros Descreva (opcional) Você participa de decisões de compra ou contratação na empresa? (opcional) Prefiro não informar Sou o principal responsável Participo da decisão Não participo Em qual setor você atua? Selecione… Indústria Comércio Serviços Agronegócio Tecnologia Finanças / investimentos Setor público Outro Qual setor? (opcional)

3. Potencial econômico Qual o porte da empresa onde você atua? Até 10 funcionários 11 a 50 51 a 200 200+ Não se aplica