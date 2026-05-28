Eu Não Te Ouço, novo filme de Caco Ciocler chega a Porto Alegre neste fim de semana

Novo filme do diretor paulista Caco Ciocler chega aos cinemas de Porto Alegre neste final de semana. Protagonizado por Márcio Vito, Eu Não Te Ouço é inspirado em acontecimentos reais, trazendo ao cinema o famoso meme do patriota do caminhão que, ao tentar impedir que um caminhoneiro atravesse um protesto de apoiadores de Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições de 2022, sem prende à frente do veículo. O longa está em cartaz no CineBancários (Rua General Câmara, 424). Veja serviço ao final da matéria.
O filme já foi premiado no Festival do Rio e foi selecionado para a Mostra de São Paulo e traz uma aposta em um road movie que lança um olhar bem-humorado às dinâmicas que tomaram conta do debate público brasileiro nos últimos anos, a fim de investigar a impossibilidade de diálogo no Brasil atual.
Eu Não Te Ouço conclui a triologia de filmes políticos do diretor (juntamente com Partida (2018) e O Melhor Lugar do Mundo é Agora (2021)), que após anos em cena como ator, se aventura no universo da direção desde Trópico de Câncer (2008).
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