Natal Amargo, novo filme de Almodóvar estreia nesta quinta (28); Veja onde assistir

Novo longa de Pedro Almodóvar, Natal Amargo estreia hoje, quinta-feira (28), nos cinemas de todo o país. Com distribuição da Warner Bros. Pictures, a tragicomédia estrelada por Bárbara Lennie e Leonardo Sbaraglia mergulha na delicada fronteira entre realidade e ficção ao acompanhar histórias entrelaçadas de amor, perda e criação artística. Ao final da matéria, confira os cinemas da Capital que estão com o filme em cartaz.
No filme de 111 minutos, o público acompanha o cineasta Raúl (Sbaraglia) que, em meio a um bloqueio criativo, usa os dramas reais de pessoas próximas para escrever um roteiro autoficcional. A obra ganha vida em 2004 através de seu alter ego, a publicitária Elsa (Bárbara Lennie), uma mulher marcada por tragédias pessoais. Alternando entre a Madrid do passado e o verão de 2026 nas Ilhas Canárias, Natal Amargo conecta as linhas temporais para refletir sobre perdas, paixões e os limites éticos da criação artística, distanciando-se completamente de um conto natalino tradicional.
Escrito e dirigido por Almodóvar, Natal Amargo propõe uma reflexão sobre memória, inspiração e os limites éticos da criação artística.
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