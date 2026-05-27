Mostra da Cinemateca Capitólio homenageia 100 anos de Marilyn Monroe

A partir desta quinta-feira (28), a Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085) dá início a uma programação em homenagem ao centenário de nascimento de Marilyn Monroe (1926-2026), celebrado no próximo dia 1º de junho. Até o dia 10 de junho, a Cinemateca exibe uma seleção de sete filmes que ilustram os principais momentos da rápida (Marilyn morreu em 1962, com apenas 36 anos de idade) mas fulgurante trajetória da atriz. Todas as sessões têm entrada franca. Confira programação completa ao fim da matéria.
A mostra traz os longas Torrentes de Paixão (1953), de Henry Hathaway, seu primeiro grande sucesso nas telas, a seu último filme, o melancólico Os Desajustados (1961), de John Huston, em que trabalhou ao lado de Clark Gable e Montgomery Clift. Completam a programação Os Homens Preferem as Louras (1953), Como Agarrar um Milionário (1953), O Rio das Almas Perdidas (1954), O Pecado Mora ao Lado (1955) e Nunca Fui Santa (1956), títulos que consolidaram a figura de Marilyn Monroe na história do cinema.
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