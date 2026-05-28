Disco de estreia de Amanda Gabana tem pré-lançamento neste sábado (30) no Carmen's Club

Me Chama Para Dançar, disco de estreia de Amanda Gabana, tem pré-lançamento neste sábado (30), às 20h. Trazendo estética de cabaré, flertes, paixões e superações, o local escolhido foi o Carmen's Club (Rua Olavo Bilac, 336). Definido como pop brasil, o álbum conecta diferentes referências musicais do país em um clima dançante, com a influência das guitarradas, do brega, do pagode, da milonga e do vanerão. O universo estético é inspirado em uma atmosfera quente que remete a casas noturnas, inferninhos e carnavais, essa referência nasce do próprio enredo da artista, cujos pais se conheceram em um cabaré. Os ingressos estarão disponíveis no local, no valor de R$ 60,00.
Em nove faixas, Me Chama pra Dançar tem beats e gravação instrumental de Kevin Brezolin e produção musical assinada por ele e pela própria artista. Amanda Gabana afirma sua identidade artística ao propor uma aproximação do Sul com seu próprio país dentro do Pop, através de batidas que embalam o corpo e brindam o verão que existe o ano inteiro dentro de todos nós quando abre a pista.
Entre os destaques do álbum está a faixa-título, gravada em parceria com a artista nortista Raidol, estabelecendo uma ponte com o brega de Belém do Pará. Já na faixa Sarro, inspirada na milonga, o ritmo ganha corpo a partir do sapateado, castanholas, leques e palmas de Emily Borghetti, ampliando o diálogo entre música e dança que perpassa todo o projeto. A faixa de pagode conta com a participação especial da Caçamba, roda de samba de mulheres LGBT+ na qual Amanda é vocalista. Além disso, o trabalho ainda inclui contribuições de Diego Schutz nas teclas da música cover de Marina Lima Não Sei Dançar, Ariele nos vocais e composição de Continente e Kaya Rodrigues na letra de Dez de Copas.
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