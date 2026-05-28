Após AVC, bailarina Silvia Wolff retorna aos palcos com espetáculo Pena neste domingo (31)

Neste domingo (31), a bailarina Silvia Wolff retorna aos palcos com o espetáculo Pena
, um solo que traz à cena a história do corpo
de uma bailarina que estudou nas melhores escolas de ballet do mundo, construiu uma trajetória de sucesso nas companhias Berlin Opera Ballet e a Pennsylvania Ballet, e, após um AVC
, lida com a estética habilista na dança
. A apresentação integra a programação do Palco Giratório e ocorre às 19h
, no Estúdio Stravaganza (Rua Dr. Olinto de Oliveira, 68). Ingressos a partir de R$ 15,00 no site
do Sesc.
Com direção de Flávio Campos
, Pena
lança mão de procedimentos de criação do Balé Possível, fruto da investigação de Silvia em seu pós-doutorado
na Faculdade de Motricidade humana da Universidade de Lisboa e explorado por ela como professora na graduação em Dança da Universidade Federal de Santa Maria e em projetos internacionais que realizou junto a pessoas com e sem deficiências.Aos 34 anos, Silvia sofreu um acidente vascular cerebral (AVC)
que lhe deixou sequelas. Neste retorno à cena, ela confronta os significados simbólicos e ideológicos do corpo deficiente
. O título Pena
é remanescente de uma experiência vivida junto a um amigo, a quem Silvia disse que não mais voltaria à cena. “Fui com um amigo ao teatro para assistir a um espetáculo de dança e encontramos uma amiga de infância. Ao vê-la caminhando com as dificuldades pós-AVC, a amiga exclamou: ‘Que pena, né? Tu era tão bonita!
’.Pena
surge, então, enquanto ideia para uma criação cênica que possa lidar com a estética habilista desse belo, perfeito e ideal tão específicos do contexto do balé
, não só pela pluralidade de significados da palavra, como também por sua relação com a figura do Cisne, muito presente na trajetória profissional da autora em questão, recorda Silvia Wolff.