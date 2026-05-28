45 anos de Canto Alegretense vira turnê que passará por nove capitais; Primeiro show será em Porto Alegre

Alegrete é, há mais de quatro décadas, o rumo do coração de muitos gaúchos
. E nesta sexta-feira (29), às 20h, o Teatro Simões Lopes Neto
(Teatro Simões Lopes Neto) recebe um show do grupo Os Fagundes, que dá início à turnê de celebração dos 45 anos do lançamento da canção Canto Alegretense
. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e estão disponíveis no site
da casa.
A turnê Um Canto Gauchesco e Brasileiro vai levar o espetáculo a nove capitais brasileiras
. Em cada cidade, Os Fagundes receberão expoentes da música local
, promovendo um diálogo inédito entre o regionalismo gaúcho e a diversidade sonora brasileira
. A celebração terá 70 minutos de duração, passando pelo amplo repertório do grupo e dando foco especial ao Canto Alegretense
. Detalhes da composição, como a facilidade da melodia de Euclides Fagundes Filho
, o Bagre, e as paisagens relacionadas na letra de Antônio Augusto Fagundes, o Nico, serão destacados.Unindo música e artes visuais
, o espetáculo contará com ilustrações exclusivas do artista visual Maurício Negro para dar vida a elementos da iconografia gaúcha citados na letra — como a pedra moura (típica dos rios da região) e a flor de tuna. A ideia é valorizar uma característica exclusiva da paisagem gaúcha, o Bioma Pampa
, presente na letra da canção, e ao mesmo tempo destacá-la em nível nacional como uma das riquezas naturais do Brasil.
O projeto passará por Porto Alegre, Brasília, Campo Grande, Belém, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo, em um total de nove capitais, e deverá ser apresentado também em Caxias do Sul.