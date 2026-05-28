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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 07:39

45 anos de Canto Alegretense vira turnê que passará por nove capitais; Primeiro show será em Porto Alegre

Espetáculo que dá início às celebrações acontece nesta sexta (29), às 19h, no Teatro Simões Lopes Neto

Espetáculo que dá início às celebrações acontece nesta sexta (29), às 19h, no Teatro Simões Lopes Neto

OS FAGUNDES/DIVULGAÇÃO/JC
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Alegrete é, há mais de quatro décadas, o rumo do coração de muitos gaúchos. E nesta sexta-feira (29), às 20h, o Teatro Simões Lopes Neto (Teatro Simões Lopes Neto) recebe um show do grupo Os Fagundes, que dá início à turnê de celebração dos 45 anos do lançamento da canção Canto Alegretense. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e estão disponíveis no site da casa.

A turnê Um Canto Gauchesco e Brasileiro vai levar o espetáculo a nove capitais brasileiras. Em cada cidade, Os Fagundes receberão expoentes da música local, promovendo um diálogo inédito entre o regionalismo gaúcho e a diversidade sonora brasileira. A celebração terá 70 minutos de duração, passando pelo amplo repertório do grupo e dando foco especial ao Canto Alegretense. Detalhes da composição, como a facilidade da melodia de Euclides Fagundes Filho, o Bagre, e as paisagens relacionadas na letra de Antônio Augusto Fagundes, o Nico, serão destacados.

Unindo música e artes visuais, o espetáculo contará com ilustrações exclusivas do artista visual Maurício Negro para dar vida a elementos da iconografia gaúcha citados na letra — como a pedra moura (típica dos rios da região) e a flor de tuna. A ideia é valorizar uma característica exclusiva da paisagem gaúcha, o Bioma Pampa, presente na letra da canção, e ao mesmo tempo destacá-la em nível nacional como uma das riquezas naturais do Brasil.

O projeto passará por Porto Alegre, Brasília, Campo Grande, Belém, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo, em um total de nove capitais, e deverá ser apresentado também em Caxias do Sul. 

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