Centro Cultural da Ufrgs recebe projeção de filmes analógicos em 16mm e 35mm nesta quinta-feira (28)

O Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe, nesta quinta-feira (28), às 19h, o Duo Strangloscope, para uma sessão única de performance de cinema expandido e projeção de filmes analógicos em 16mm e 35mm, do projeto Panapanã -- Papilonis Transectum. A atividade integra a programação paralela da exposição, que segue em cartaz até 12 de junho, com entrada gratuita.
Formado pelas artistas audiovisuais Cláudia Cárdenas e Rafael Schlichting e com curadoria de Marilice Corona, Panapanã transforma o espaço expositivo em um campo de atravessamentos entre arte, ciência e natureza, reunindo gravuras experimentais, livros de artista, objetos e trabalhos in situ desenvolvidos a partir das pesquisas de Mauro Espíndola no Moinho da Capivara, estúdio rural localizado em Lindolfo Collor (RS). Inspirada nos gabinetes de curiosidades dos séculos XVI e XVIII, a mostra propõe reflexões sobre memória, transitoriedade e impermanência, aproximando sistemas de catalogação científica de fabulações poéticas e pseudocientíficas.
Desde sua abertura, o projeto vem incorporando diferentes ações interdisciplinares, como a composição e performance musical do maestro Antônio Carlos Borges-Cunha, acompanhado pela Passaredo – Orquestra de Flauta Doce Ifrs/Ufrgs e pelo músico Vagner Cunha, além do encontro público Conversas Cruzadas, que reuniu pesquisadores convidados para debater as relações entre colecionismo, arte contemporânea e produção de conhecimento.
Agora, Panapanã recebe o Duo Strangloscope em uma apresentação que expande a experiência da exposição para o campo do cinema experimental e da performance audiovisual. Trabalhando juntos desde 2004 e atuando sob o nome Strangloscope desde 2014, Cláudia Cárdenas e Rafael Schlichting desenvolvem pesquisas ligadas ao cinema analógico, ao cinema expandido, à performance e aos processos artesanais de manipulação da imagem. São criadores da Strangloscope – Mostra Internacional de Cinema Experimental, Áudio e Performance e do Festival Inflamável, dedicado exclusivamente ao cinema em película.
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