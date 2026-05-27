Jornalista Fernando Albrecht lança primeiro livro de crônicas nesta sexta no Mercado Público

A vida como ela foi, o primeiro livro de crônicas do jornalista Fernando Albrecht será lançado nesta sexta-feira (29) no Mercado Público. O evento contará com sessão de autógrafos do autor e acontece no Bar Chopp 26 (Largo Glênio Péres, 133), das 18h às 20h no segundo andar do Mercado Público.
Editor da página 3 do Jornal do Comércio, Albrecht circula eclético por diversos temas e personagens. Com 152 páginas, sua primeira coletânea reúne 51 crônicas e foi editada pelo selo Bá | Araucária de Mariana Bertolucci e Antônio Luzzatto.
Fernando Albrecht é daquelas pessoas que nunca desliga. Com a mesma destreza e curiosidade que transita bem-humorado pelo cotidiano da capital gaúcha, o jornalista não economiza melancolia e nem acidez para recordar os cheiros, sabores e paisagens de um tempo que transita apenas na memória e nos afetos do passado. No cenário jornalístico brasileiro, ele desempenha seu papel com constância e dedicação ímpar.
