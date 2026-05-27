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Publicada em 27 de Maio de 2026 às 09:49

Pedro Longes lança disco com composições a partir da obra da poeta chilena Gabriela Mistral

Sexto álbum de estúdio do artista porto-alegrense, Mágica Mistral traz participações de nomes como Vitor Ramil, Arthur de Faria e Paola Kirst

Sexto álbum de estúdio do artista porto-alegrense, Mágica Mistral traz participações de nomes como Vitor Ramil, Arthur de Faria e Paola Kirst

Vinicius Angeli/DIVULGAÇÃO/JC
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O cantor e compositor Pedro Longes lança, nesta sexta-feira (29), nas plataformas digitais, o álbum Mágica Mistral, trabalho que reúne 12 composições criadas a partir da obra da poeta chilena Gabriela Mistral (1889-1957) e um poema relacionado, de autoria desconhecida. Gravado em Porto Alegre, o sexto álbum de estúdio do artista propõe um encontro entre música e literatura, transitando entre a canção sul-americana e a MPB. As canções serão lançadas nos serviços de streaming e podem ser escutadas também pelo YouTube do artista.

Em Mágica Mistral, Longes coloca a tradução como gesto artístico central, explorando os intervalos entre o espanhol original e o português. A obra de Gabriela Mistral, marcada por temas como maternidade, espiritualidade, dor, natureza e exílio, atravessa o trabalho como presença viva, influenciando a construção estética e sensível das composições.

Os arranjos, de natureza orgânica, sustentam com fluidez esse trânsito entre memória e tempo presente, entrelaçando cordas, sopros e percussões em diálogo com a guitarra elétrica, o acordeon e o bombo leguero. Um elenco de peso confere densidade e consistência ao álbum: ao lado do pianista André Vicente, parceiro de longa data, destacam-se as participações especiais de Vitor Ramil, Paola Kirst, Marcelo Delacroix, Yasmini Vargaz, María Segú, Cau Karam e Arthur de Faria.

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