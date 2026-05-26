Segunda edição do Casa Viva leva palestras, oficinas e instalações educativas à Casa de Cultura Mario Quintana

A segunda edição do Casa Viva: Cultura e Meio Ambiente leva à Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) programação gratuita que reúne palestras, oficinas, instalações educativas e atividades de mediação. O evento acontece ao longo do mês de junho e convida o público a discutir diferentes formas de conectar cultura e meio ambiente. Programação completa ao fim desta matéria.
Realizada em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a agenda busca ampliar os modos de perceber a natureza que nos cerca e incentivar práticas de cuidado, imaginação e consciência ecológica, por meio de ações voltadas a diferentes públicos e faixas etárias.
Entre os destaques da programação está a instalação Protocolos para Perceber um Ecossistema, em cartaz de 2 a 28 de junho, de terça-feira a domingo, das 10h às 20h, em diferentes espaços da Casa.
A ação espalha ativações perceptivas pelos espaços de circulação da instituição, convidando visitantes a experimentar a CCMQ como um organismo vivo e coletivo. A atividade foi desenvolvida pelo Núcleo Educativo e é inspirada no pensamento de José Lutzenberger, ambientalista que dá nome ao Jardim localizado no 5º andar da Casa e que defendia a interdependência entre todos os seres e a necessidade de uma relação mais consciente com o ambiente.
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