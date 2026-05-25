Os 100 anos de Miles Davis, o trompetista revolucionário do jazz

Das muitas coisas que se tornaram lendárias a respeito do trompetista Miles Davis, talvez o mau humor seja uma das mais marcantes. Inúmeros são os relatos de um homem impaciente, irritadiço, que podia sair do controle e tornar-se francamente hostil a partir de uma simples frase fora do lugar. Mesmo no auge da fama, não fazia qualquer questão de ser amigável ou de disfarçar uma confiança em si mesmo que, para muitos, passava por arrogância - mesmo em situações nas quais seria prudente pegar mais leve. Entrou para o anedotário da música, por exemplo, a ocasião em que, durante uma recepção na Casa Branca em 1987, foi grosseiro com a esposa de um político, que o importunava com perguntas e frases vazias. "E o senhor, o que fez de tão importante na vida?", questionou ela então, com ar ofendido. "Mudei a música umas cinco ou seis vezes", respondeu o músico, agudo como uma faca.
Talvez a genialidade tenha algo de rabugento, da mesma forma que muitas belas músicas precisam de um toque de aspereza para encantar. O que ninguém discute é que, se existiu alguém com cacife para dizer algo assim a respeito de si mesmo, essa pessoa foi Miles Davis. Nascido em Alton, Illinois (EUA) há exatos 100 anos, em 26 de maio de 1926, o músico nunca precisou pedir licença para estar entre os mais influentes e aclamados músicos não só da história do jazz, mas de toda a música produzida nos últimos dois séculos, no mínimo.
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