Confira programação do primeiro fim de semana do Palco Giratório em Porto Alegre

O primeiro fim de semana do Palco Giratório chega recheado de opções para quem quer curtir o melhor da arte cênica em Porto Alegre. Com atrações voltadas tanto para o público infantil como para o adulto, o festival oferece mais de dez espetáculos para agradar todos os gostos.
Na sexta-feira (22), a programação começa com a intervenção urbana Transmobilização
, do Grupo My House, às 16h na Praça Revolução Farroupilha da Estação Mercado Trensurb (Av. Mauá). São sete artistas que apresentam um passo de dança que busca revelar as pulsações escondidas do ambiente urbano. Já no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n), às 19h, a dança se junta ao teatro criando o espetáculo HA!
. Com classificação indicativa livre para todos os públicos, a peça conta a história de uma criança que passa as madrugadas no celular e não consegue dormir. Mas certa feita tudo muda quando um sono profundo a invade e seres misteriosos de areia a conduzem por labirintos de olhos e máquinas humanas.
Também às 19h, a leitura cênica As Cadeiras: Alguém Vai Vir
sobe ao palco da Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900). Em homenagem à última vez que Carlos Azevedo esteve em cena, o espetáculo traz um mundo em ruínas e a vastidão do oceano ampliando a solidão dos personagens, livremente inspirada em textos de Eugene Ionesco e Jon Fosse. Fechando a programação de sexta (22), Velocidade
chega ao Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307), às 21h, e convida o espectador a repensar nossa relação com o tempo na vida contemporânea. Situações diversas abordam a percepção humana do tempo a partir de relações familiares e de trabalho, rotina de vida, memórias de infância, sonhos e a incerteza do futuro.
No sábado (23), além da leitura cênica de 70!, de Cacá Carvalho
, o Palco Giratório nos presenteia com A Vingança é um Jardim Selvagem
, uma montagem indicada ao Prêmio Açorianos de 2025, que narra as aventuras de Veronika V, através da busca de uma escritora por seus rastros e histórias, que percorrem o mundo e se fazem de encontros com outras mulheres. A peça sobe ao palco da Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900), às 20h. Às 21h, reexibição de Velocidade, no Renascença.
Para fechar o finde, o domingo (24) começa com o espetáculo de bonecos Re Te Tei,
às 11h, na Redenção. A peça traz a história de Chico Catolé, menino sertanejo, conhecido por contar mentiras e que um dia é confrontado por Papa Figo - uma das principais lendas urbanas da cultura pernambucana. Também na Redenção, às 14h, é a vez de Chicão - O Pescador de Livros
. Espetáculo de rua que traz os recicladores de história Miraldi Junior e Guto Pasini, que, como alquimistas, retirando pedaços e costurando os retalhos, de grandes clássicos da literatura recriam a história épica e torta do Valdelírio Nunes de Souza, o Seu Chicão. Às 15h, ainda na Redenção, mais uma intervenção urbana de danças do grupo My House.
A Sala Álvaro Moreyra (Av. Érico Veríssimo, 307) recebe outra reexibição de 70!
, às 19h. Para fechar o domingo, às 19h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), a história do cancelamento histórico da escritora e repórter Jurema Finamour é apresentada em A Mulher Que Virou Bode: A História Perdida de Jurema Finamour
. O espetáculo explora sua história real, trazendo ao público a trajetória de uma mulher notável, influente no jornalismo brasileiro e na elite intelectual das décadas de 1940 a 1960.