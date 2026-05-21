O Mercador de Veneza, de Shakespeare, tem quatro sessões no Teatro da Pucrs neste fim de semana

Montagem do dramaturgo inglês William Shakespeare, O Mercador de Veneza
chega ao palco do Salão de Atos da Pucrs neste final de semana. Protagonizada por Dan Stulbach
, que dá vida ao agiota Shylock
, a peça tem quatro horários: no sábado (23), às 17h e às 20h; e no domingo (24), às 15h e às 18h
. Os ingressos estão à venda na Uhuu.com
, por a partir de R$ 70,00.
Com direção de Daniela Stirbulov
, a trama acompanha Antônio, um mercador que contrai uma dívida com o agiota judeu Shylock
para ajudar seu amigo Bassânio. O não pagamento da dívida desencadeia um julgamento dramático
, colocando em pauta temas como justiça e preconceito
.
Para a montagem atual, o espetáculo transporta a trama da Itália do século XVI
para um cenário contemporâneo, onde questões como antissemitismo, preconceito racial e as guerras motivadas pelo capital
ganham mais força. Nesta montagem, Shylock é elevado a protagonista
, e a história é narrada a partir de seu ponto de vista.
A encenação utiliza uma estrutura acrílica transparente
elevada no centro do palco, que serve de tablado para os atores. No alto, um painel circular de LED exibe palavras, frases e imagens ligadas à ação, captadas em tempo real por um operador de câmera. A música é executada ao vivo por uma baterista no palco.
O elenco também conta com Augusto Pompeo (Duque), Amaurih Oliveira (Lorenzo e Príncipe de Marrocos), Cesar Baccan (Antônio), Gabriela Westphal (Pórcia), Júnior Cabral (Graciano), Marcelo Diaz (Lancelotte Gobbo), Marcelo Ullmann (Bassânio), Marisol Marcondes (Jéssica), Rebeca Oliveira (Nerissa), Renato Caldas (Solânio e Tubal) e Thiago Sak (Salarino e Príncipe de Aragão).