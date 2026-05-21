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Publicada em 21 de Maio de 2026 às 18:18

O Mercador de Veneza, de Shakespeare, tem quatro sessões no Teatro da Pucrs neste fim de semana

Peça chega à Porto Alegre com montagem atualizada, mostrando ponto de vista de agiota Shylock, estrelado por Dan Stulbach

Peça chega à Porto Alegre com montagem atualizada, mostrando ponto de vista de agiota Shylock, estrelado por Dan Stulbach

Ronaldo Gutierrez/DIVULGAÇÃO/JC
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Montagem do dramaturgo inglês William Shakespeare, O Mercador de Veneza chega ao palco do Salão de Atos da Pucrs neste final de semana. Protagonizada por Dan Stulbach, que dá vida ao agiota Shylock, a peça tem quatro horários: no sábado (23), às 17h e às 20h; e no domingo (24), às 15h e às 18h. Os ingressos estão à venda na Uhuu.com, por a partir de R$ 70,00.

Com direção de Daniela Stirbulov, a trama acompanha Antônio, um mercador que contrai uma dívida com o agiota judeu Shylock para ajudar seu amigo Bassânio. O não pagamento da dívida desencadeia um julgamento dramático, colocando em pauta temas como justiça e preconceito.

Para a montagem atual, o espetáculo transporta a trama da Itália do século XVI para um cenário contemporâneo, onde questões como antissemitismo, preconceito racial e as guerras motivadas pelo capital ganham mais força. Nesta montagem, Shylock é elevado a protagonista, e a história é narrada a partir de seu ponto de vista.

A encenação utiliza uma estrutura acrílica transparente elevada no centro do palco, que serve de tablado para os atores. No alto, um painel circular de LED exibe palavras, frases e imagens ligadas à ação,  captadas em tempo real por um operador de câmera. A música é executada ao vivo por uma baterista no palco.

O elenco também conta com Augusto Pompeo (Duque), Amaurih Oliveira (Lorenzo e Príncipe de Marrocos), Cesar Baccan (Antônio), Gabriela Westphal (Pórcia), Júnior Cabral (Graciano), Marcelo Diaz (Lancelotte Gobbo), Marcelo Ullmann (Bassânio), Marisol Marcondes (Jéssica), Rebeca Oliveira (Nerissa), Renato Caldas (Solânio e Tubal) e Thiago Sak (Salarino e Príncipe de Aragão).

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