Espetáculo que une música sacra europeia e composições de povos originários chega à Catedral Metropolitana neste domingo (24)

No próximo domingo (24), a Catedral Metropolitana de Porto Alegre (Rua Duque de Caxias, 1.047) recebe o espetáculo Missões Jesuíticas: música e espiritualidade na América do Sul, que vai celebrar o patrimônio musical sacro e a música histórica. A apresentação acontece às 19h30min, com entrada gratuita, e reúne obras ligadas ao universo das reduções jesuíticas dos séculos XVII e XVIII. O espetáculo abre a série de apresentações que vai homenagear o encontro musical da música clássica europeia com as produções musicais dos povos originários, promovida pelo Porto Alegre Consort
A primeira noite da série traz no programa a composição Hanacpachap Cussicuinin, que é considerado o mais antigo exemplo de música polifônica impressa nas Américas. Publicado em 1631, em língua quéchua, o hino mariano tornou-se símbolo do diálogo entre a espiritualidade cristã e as culturas andinas.
O repertório também destaca composições de Domenico Zipoli, jesuíta italiano radicado em Córdoba, cuja atuação teve profunda influência sobre a vida musical das missões sul-americanas. O moteto Beatus Vir e a Misa a Santo Ignacio revelam a síntese entre a linguagem refinada do barroco europeu e a vitalidade musical cultivada nas reduções jesuíticas.
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