Copa no Cais Mauá: projeto Ginga traz transmissão de jogos, música e atrações culturais

Entre os dias 13 de junho e 19 de julho
, o projeto Ginga, inédito em Porto Alegre, traz ao Cais Mauá
(Av. Mauá, 1050) uma experiência imersiva que vai reunir transmissões dos jogos da Copa do Mundo, convivência urbana e ativações culturais
. Para os shows musicais, já estão confirmados nomes como Silva, Lagum e Syon Trio. Os ingressos estão disponíveis na Sympla
, por valores a partir de
Com atmosfera inspirada na cultura dos botecos brasileiros
, bebida sempre gelada, experiências gastronômicas e atrações musicais antes e depois dos jogos
, a Ginga tem ainda na programação nomes como o fenômeno do trap Wiu
, o representante do rap e do funk carioca Cabelinho
, o produtor e DJ paulista Japa NK
e o gaúcho MC Meno K
, atualmente um dos artistas brasileiros masculinos mais ouvidos no Spotify.
Neste ano, a plataforma amplia sua atuação e se consolida como um projeto de alcance nacional
e internacional: serão ativações simultâneas em 12 capitais brasileiras
– Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Balneário Camboriú, Natal, Belo Horizonte, São Luís, Fortaleza e Recife – além de uma edição especial em Miami.