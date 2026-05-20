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Publicada em 20 de Maio de 2026 às 12:34

Copa no Cais Mauá: projeto Ginga traz transmissão de jogos, música e atrações culturais

Projeto acontece entre os dias 13 de junho e 19 de julho e vai trazer à Capital nomes como Silva, Lagum e Syon Trio

Projeto acontece entre os dias 13 de junho e 19 de julho e vai trazer à Capital nomes como Silva, Lagum e Syon Trio

GINGA/DIVULGAÇÃO/JC
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Entre os dias 13 de junho e 19 de julho, o projeto Ginga, inédito em Porto Alegre, traz ao Cais Mauá (Av. Mauá, 1050) uma experiência imersiva que vai reunir transmissões dos jogos da Copa do Mundo, convivência urbana e ativações culturais. Para os shows musicais, já estão confirmados nomes como Silva, Lagum e Syon Trio. Os ingressos estão disponíveis na Sympla, por valores a partir de 

Com atmosfera inspirada na cultura dos botecos brasileiros, bebida sempre gelada, experiências gastronômicas e atrações musicais antes e depois dos jogos, a Ginga tem ainda na programação nomes como o fenômeno do trap Wiu, o representante do rap e do funk carioca Cabelinho, o produtor e DJ paulista Japa NK e o gaúcho MC Meno K, atualmente um dos artistas brasileiros masculinos mais ouvidos no Spotify.

Neste ano, a plataforma amplia sua atuação e se consolida como um projeto de alcance nacional e internacional: serão ativações simultâneas em 12 capitais brasileiras – Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Balneário Camboriú, Natal, Belo Horizonte, São Luís, Fortaleza e Recife – além de uma edição especial em Miami.

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