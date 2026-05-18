Sala Redenção promove mostra de cinema africano com sessões gratuitas

Entre partidas e retornos é a nova mostra gratuita da Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, 333). Entre 18 e 28 de maio, o Cinema da Ufrgs exibe oito produções em curta-metragem de diferentes países do continente africano – como Senegal, Moçambique e Egito –, além de três produções de Désiré Écaré, importante diretor costa-marfinense. Todas as sessões têm entrada franca e aberta à comunidade em geral.
A programação da primeira semana da mostra contempla as obras Eu prometo o paraíso (2023), O regresso de um aventureiro (1966), Barcelona ou a morte (2007), Josepha (1975), Reou-Takh (1972), Karingana: os mortos não contam estórias (2020) e Fallou (2017). Os filmes tematizam a imigração africana e os impactos da globalização e do colonialismo.
Durante a 14ª Semana da África na Ufrgs, a mostra segue com uma homenagem ao cineasta costa-marfinense Désiré Écaré. Graduado na França, sua trajetória é marcada pela experiência da diáspora e pelo interesse nas tensões entre África e Europa. Do diretor, são exibidas as produções Concerto para um exílio (1968) – cuja sessão inclui o curta-metragem África sobre o Sena (1955), de Paulin Soumanou Vieyra –, A nós dois, França (1970) e Faces de mulheres (1985).
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