Lenda com o Led Zeppelin, Robert Plant traz seu projeto Saving Grace a Porto Alegre

Porto Alegre receberá nesta terça-feira (19) um das figuras mais influentes do mundo do rock. Famoso pela sua trajetória revolucionária em frente ao lendário Led Zeppelin, o vocalista Robert Plant se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) com a turnê Rugido de Outono, concebida a partir do recente álbum Saving Grace with Susan Dian (2025). Os ingressos estão esgotados.
O projeto Saving Grace nasceu de forma despretensiosa pouco antes da pandemia, quando Plant começou a explorar com mais liberdade um repertório íntimo e pouco conhecido, guiado por influências do folk, do blues, do gospel e do country. Através desse caminho, o cantor criou um show acústico que ressignifica tanto canções próprias quanto composições de artistas que serviram de inspiração ao longo da sua carreira. Estarão no setlist desde canções tradicionais, como The Soul of a Man (Blind Willie Johnson), até pérolas menos óbvias, como a épica Everybody’s Song (Low) e a pastoral It’s A Beautiful Day Today (Moby Grape). Plant revisitará ainda alguns clássicos do Led Zeppelin – Four Sticks, Friends e The Rain Song – não como exercícios de nostalgia, mas para examiná-las à luz de outra estética.
Nascido no interior da Inglaterra, Robert Plant iniciou a sua carreira ainda na adolescência, mergulhando no blues e no folk, algumas das referências que permeiam a sua obra até hoje. A partir do final dos anos 1960, o cantor assumiu o posto de frontman do Led Zeppelin, uma das bandas que redefiniram os rumos do rock na década seguinte. Com o Zeppelin, ele gravou álbuns fundamentais, como Led Zeppelin IV (1971) e Physical Graffiti (1975), e hinos do tamanho de Stairway to Heaven, Black Dog, Whole Lotta Love e Rock and Roll, para citar apenas alguns.
Após o fim do grupo, Plant seguiu uma carreira solo marcada pela experimentação. Os discos Pictures at Eleven (1982) e Mighty ReArranger (2005) são dois exemplos da identidade plural que Plant persegue desde então, mesclando influências distintas e explorando caminhos sonoros inusitados. O cantor também investiu em colaborações e parcerias com outros artistas, como a cantora Alison Krauss, uma dupla que venceu o Grammy Awards de Álbum do Ano com Raising Sand (2007). Já o recente Saving Grace, no qual divide as vozes com Susan Dian, retoma elementos que levam o vocalista de volta às suas raízes, mesclando folk, country e blues.
