Festival Fronteiras promove diálogos, exposições e atividades artísticas na Praça da Matriz

Mais de 50 pensadores nacionais e internacionais participam do Festival Fronteiras Porto Alegre, que acontece nesta sexta-feira (15) e sábado (16) no entorno da Praça da Matriz, em Porto Alegre. Com o tema Cultura e autenticidade: entre a ilusão e o risco contemporâneo, o evento promove diálogos, podcasts, performances artísticas, exposições e sessões de autógrafo em 10 palcos - seis gratuitos e quatro com acesso mediante ingresso, disponíveis em festivalfronteiras.com.
Entre os destaques da programação estão os debates com Carla Madeira e Claudia Piñero, Lilia Schwarcz e Javier Cercas, além da participação de Tamara Klink, Miguel Falabella, Bárbara Paz e Caco Barcellos. Os dois dias de evento também serão encerrados com shows abertos ao público no Palco da Praça, com apresentações de Catto, na sexta-feira (15), e Vitor Ramil, no sábado (16). A abertura oficial do Festival ocorre já na quinta-feira (14), a partir das 19h, com uma entrevista-show gratuita do cantor e compositor Zeca Baleiro, mediada pela jornalista Bianca Ramonedana, na Praça da Matriz.
