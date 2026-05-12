Titãs traz a Porto Alegre turnê celebrando os 40 anos de 'Cabeça Dinossauro'

Depois da estreia em São Paulo e da passagem por Belo Horizonte e Rio de Janeiro com a turnê Titãs – Cabeça Dinossauro 40 anos, duas novas datas são confirmadas pela banda - e Porto Alegre está na lista. A banda formada por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto estará no Auditório Araújo Vianna no dia 17 de julho, uma sexta-feira. A outra data confirmada é em Ribeirão Preto (SP), em 5 de setembro.
Os ingressos para o show na Capital custarão entre R$ 50,00 e R$ 350,00. A venda começa às 15h da proxima quinta-feira (14), tanto na modalidade online (pelo site Eventim) quanto presencial (na loja Planet Surf do Shopping Total).
Lançado pelos Titãs em 1986, Cabeça Dinossauro rompeu padrões, desafiou o conservadorismo e traduziu, em som e fúria, o espírito de um País em transição. O disco é considerado um dos mais icônicos e provocadores da música brasileira, abordando temas como censura, fé, violência e poder com uma crueza inédita. Entre as faixas, estão clássicos do rock nacional como Polícia, Igreja, Bichos Escrotos, AAUU e Homem Primata.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!