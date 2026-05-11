Men At Work traz clássicos do pop rock dos anos 1980 em duas noites em Porto Alegre

Uma das bandas mais icônicas dos anos 1980, com mais de 30 milhões de discos vendidos e ganhadora do Grammy, o Men At Work fará duas noites para deleitar os gaúchos no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Com um repertório pop rock com influências de reggae e new wave, a banda é comandada por Colin Hay, remanescente da formação original, e toca na quarta-feira (13) e na quinta-feira (14), às 21h. Ainda há alguns ingressos para os dois dias (em setores limitados) disponíveis no Sympla.
Nascido em Melbourne, na Austrália, em meados de 1979, o Men At Work teve uma carreira originalmente curta (até 1985), mas que marcou de forma definitiva o pop rock dos anos 1980 a partir de clássicos como Who Can it Be Now?, Be Good Johnny, It's a Mistake, Down Under e Overkill. Colin Hay (que conduziu uma carreira solo de sucesso e participou da All Starr Band do ex-beatle Ringo Starr) vem liderando a banda em fomato ao vivo desde 2019, com um repertório que revisita todos os grandes sucessos do auge do conjunto.
