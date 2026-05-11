Flautista Ayres Potthoff expõe trabalhos com fotografia em mostra no Espaço 373

Conhecido pela atuação como flautista, Ayres Potthoff mostra seu lado fotógrafo na exposição Isto não é um cachimbo: signos e percursos, que terá abertura nesta terça-feira (12), às 19h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Mais tarde, às 20h30min, Ayres sobe ao palco para um pocket show com o pianista Leonardo Bittencourt. A entrada é franca, com reserva pelo site Tri.RS.



Com curadoria de Daisson Flach, a mostra apresenta oito obras, entre símbolos, cânones, referências simultaneamente pessoais e universais. A narrativa visual, em alguma medida autorreferente, nasce de um processo com várias camadas de depuração de ideias, de linguagem, de gesto e respiração fotográficos, em um ritual cumprido em silêncio, concentração e consciente procura.



Todas as obras da exposição serão vendidas a R$ 500,00 e todo o valor será destinado à Alma Mater, que atua em benefício da primeira infância em situação de vulnerabilidade. O valor de cada foto deverá ser pago diretamente à associação. Já a escolha e entrega da obra se dará pelo e-mail ayrespt@gmail.com.