Publicada em 11 de Maio de 2026 às 11:17

Angra volta a Porto Alegre para tocar disco 'Holy Land' na íntegra; ingressos estão à venda

Apresentação do grupo brasileiro de heavy metal será em 27 de setembro, no Araújo Vianna

MARCOS HERMES/DIVULGAÇÃO/JC
Depois de um hiato e de um retorno triunfal como headliner do Bangers Open Air, a banda brasileira de heavy metal Angra voltará a Porto Alegre com a turnê que comemora os 30 anos do icônico álbum Holy Land (1996). O show no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) será em 27 de setembro, um domingo, e os ingressos (R$ 85,00, em primeiro lote, na modalidade solidária) já estão à venda no Sympla.

Considerado por vários críticos um dos melhores álbuns de power metal de todos os tempos, Holy Land mistura riffs pesados, passagens eruditas e diversos elementos da música brasileira. Além de executar o disco (que tem hits como Nothing to Say e Make Believe) na íntegra, a banda - que recentemente confirmou Alírio Netto como novo vocalista - não vai deixar de fora do repertório outros sucessos de discos como Angels Cry (1993), Rebirth (2001) e Temple of Shadows (2004). Além de Alírio, o Angra (que voltou aos palcos no último mês de abril) conta com Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa (guitarras), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria).

