Casas centenárias no bairro Farroupilha abrigarão novo complexo da Fábrica de Gaiteiros

A Fábrica de Gaiteiros, projeto idealizado pelo músico Renato Borghetti há pouco mais de 15 anos, está com obras em andamento para estabelecer sua nova sede em Porto Alegre. O novo complexo cultural ocupará duas casas geminadas centenárias nos números 156 e 158 da rua Vieira de Castro, no bairro Farroupilha. A escolha do local possui um caráter emblemático para o acordeonista, que residiu em dois endereços na mesma via e destaca a relevância histórica da região. Segundo o músico, o objetivo é equilibrar a preservação das fachadas tombadas com um interior moderno, criando um espaço de difusão artística que reflete sua trajetória. "A Fábrica (de Gaiteiros) é meu projeto de vida, que não visa ao lucro e que acabou crescendo muito mais do que eu imaginava. Estamos dando um peitaço", pontua Borghetti.