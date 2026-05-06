Taranatiriça revisita clássicos do rock gaúcho em show com Duca Leindecker no Sgt. Peppers

Referência do rock gaúcho, a banda Taranatiriça faz única apresentação nesta quinta-feira (7), às 21h, no Sgt. Peppers (Quintino Bocaiúva, 256). Com mais de 45 anos de história, o grupo promete uma noite de celebração com novas composições e grandes clássicos de sua trajetória, com participação especial de Duca Leindecker. Ingressos antecipados no Sympla, a R$ 70,00; na hora, a entrada custa R$ 80,00.



Conhecida carinhosamente como 'Tara', a banda é considerada uma das precursoras do rock produzido no Rio Grande do Sul, com destaque para os álbuns Totalmente Rock (1985) e Taranatiriça II (1987). No repertório estão sucessos que marcaram época e seguem atuais, como Rockinho, Guisadinho, Fazê um Bolo, Taranatiriça e Ciladas Bar, além de músicas inéditas, recentemente lançadas em plataformas de streaming. Atualmente, o grupo conta com os pioneiros Marcelo Truda (guitarra), Paulo Mello (baixo) e Alemão Ronaldo (voz), além de Fábio Musklinho (bateria), e está preparando novo projeto de estúdio. A apresentação também celebra o aniversário do Sgt. Peppers, casa que homenageia os Beatles na Capital.