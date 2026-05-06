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365 1247497 2026-05-06 15:32:00 Literatura Cultura /cultura/2026/05/1247497-itamar-vieira-junior-explora-os-limites-entre-ficcao-e-realidade-em-palestra-em-porto-alegre.html Capa Cultura Literatura Publicada em 06 de Maio de 2026 às 15:32 Itamar Vieira Junior explora os limites entre ficção e realidade em palestra em Porto Alegre Escritor Itamar Vieira Júnior conquistou destaque nacional a partir do livro 'Torto Arado' ADENOR GONDIN/DIVULGAÇÃO/JC Compartilhe: JC Itamar Vieira Junior. A atividade ocorre no Goethe-Institut (24 de outubro, 112), com entrada franca mediante retirada de ingresso antecipado pelo site



Reconhecido pela obra Torto Arado, o autor propõe um mergulho nas relações entre literatura e realidade, abordando temas centrais da sociedade brasileira, como conflitos de terra, desigualdade social e a luta pela sobrevivência. A partir de sua produção literária, Itamar evidencia como o território ultrapassa a dimensão física, configurando-se também como elemento simbólico que estrutura identidades, relações de poder e memórias coletivas. A palestra também propõe uma reflexão sobre a capacidade da literatura de estabelecer pontes entre o real e o ficcional, funcionando como um espelho social. O Sesc Alberto Bins promove, nesta sexta-feira (8), às 19h30min, a palestra Ficção ou Realidade?, com o escritor. A atividade ocorre no, com entrada franca mediante retirada de ingresso antecipado pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais . O evento tem classificação indicativa de 14 anos e contará com acessibilidade em Libras.Reconhecido pela obra, o autor propõe um mergulho nas relações entre literatura e realidade, abordando temas centrais da sociedade brasileira, como conflitos de terra, desigualdade social e a luta pela sobrevivência. A partir de sua produção literária, Itamar evidencia como, configurando-se também como elemento simbólico que estrutura identidades, relações de poder e memórias coletivas. A palestra também propõe uma reflexão sobre a capacidade da literatura de estabelecer, funcionando como um espelho social. Continue sua leitura, escolha seu plano agora! Já é nosso assinante? Faça login Notícias relacionadas Notícias relacionadas