Itamar Vieira Junior explora os limites entre ficção e realidade em palestra em Porto Alegre

O Sesc Alberto Bins promove, nesta sexta-feira (8), às 19h30min, a palestra Ficção ou Realidade?
, com o escritor Itamar Vieira Junior
. A atividade ocorre no Goethe-Institut (24 de outubro, 112)
, com entrada franca mediante retirada de ingresso antecipado pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais
. O evento tem classificação indicativa de 14 anos e contará com acessibilidade em Libras.
Reconhecido pela obra Torto Arado
, o autor propõe um mergulho nas relações entre literatura e realidade, abordando temas centrais da sociedade brasileira, como conflitos de terra, desigualdade social e a luta pela sobrevivência. A partir de sua produção literária, Itamar evidencia como o território ultrapassa a dimensão física
, configurando-se também como elemento simbólico que estrutura identidades, relações de poder e memórias coletivas. A palestra também propõe uma reflexão sobre a capacidade da literatura de estabelecer pontes entre o real e o ficcional
, funcionando como um espelho social.