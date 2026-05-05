Tim Bernardes despede-se do álbum 'Mil Coisas Invisíveis' com show no Araújo Vianna

Um dos nomes de maior prestígio dentro da música brasileira contemporânea, Tim Bernardes vai trazer a Porto Alegre a turnê de despedida do álbum Mil Coisas Invisíveis. O cantor e compositor subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira (7), às 21h, para mostrar os melhores momentos do disco e adiantar algumas novidades que já prepara para o próximo ano. Ingressos (a partir de R$ 125,00) pelo Sympla.



Lançado em 2022, o registro construiu um percurso consistente no Brasil e no exterior, com uma sequência de shows que ampliou o alcance da carreira solo de Bernardes e consolidou sua carreira para além do Terno, banda referência da música independente brasileira. Nessa etapa final da turnê, o artista vai excursionar com uma apresentação em formato solo, em que interpreta as canções de Mil Coisas Invisíveis na íntegra e outras músicas emblemáticas da sua trajetória.