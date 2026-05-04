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Publicada em 04 de Maio de 2026 às 13:24

Sob reparos, Teatro Renascença retoma agenda a partir desta terça-feira

Espaço no Centro Municipal de Cultura aproveita período sem chuva para retomar atividades

Espaço no Centro Municipal de Cultura aproveita período sem chuva para retomar atividades

CARLOS CHAVES/ARQUIVO/JC
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Adriana Lampert
Adriana Lampert Repórter
Localizado no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues (av. Érico Veríssimo, 307), o Teatro Renascença vive dias de movimentação para superar os danos causados pelas fortes chuvas que, na última semana, interromperam bruscamente sua programação. O incidente, que resultou no cancelamento do espetáculo de dança jazz Oceânica e na suspensão temporária de eventos como o Prêmio Açorianos de Literatura 2025, expôs fragilidades estruturais e gerou embate entre a classe artística e a gestão municipal. No entanto, mesmo com obras em andamento, o cenário de baldes espalhados pelo palco para conter as goteiras que geraram uma inundação no espaço dará lugar a um espetáculo musical, com sessões nesta terça (5) e na quarta-feira (6). De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a previsão de entrega dos reparos emergenciais (iniciados no último dia 28) e a retomada da agenda cultural ocorre já nesta semana.

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