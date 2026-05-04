Sob reparos, Teatro Renascença retoma agenda a partir desta terça-feira

Localizado no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues
(av. Érico Veríssimo, 307), o Teatro Renascença
vive dias de movimentação para superar os danos causados pelas fortes chuvas que, na última semana, interromperam bruscamente sua programação
. O incidente, que resultou no cancelamento do espetáculo de dança jazz Oceânica
e na suspensão temporária de eventos como o Prêmio Açorianos de Literatura 2025
, expôs fragilidades estruturais e gerou embate entre a classe artística e a gestão municipal. No entanto, mesmo com obras em andamento, o cenário de baldes espalhados pelo palco para conter as goteiras
que geraram uma inundação
no espaço dará lugar a um espetáculo musical
, com sessões nesta terça (5) e na quarta-feira (6). De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a previsão de entrega dos reparos emergenciais
(iniciados no último dia 28) e a retomada da agenda cultural ocorre já nesta semana.