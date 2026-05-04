Orquestra Jovem do RS e Hique Gomez unem forças em concerto no Palácio da Justiça

O Auditório Osvaldo Stefanello do Palácio da Justiça (Pça. Marechal Deodoro, 55 - 6º andar) recebe na quarta-feira (6), às 19h, concerto da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS), com a presença especial do multi-instrumentista e compositor Hique Gomez. Com entrada gratuita e distribuição de senhas, o espetáculo convida o público a vivenciar uma experiência que une a tradição e a invenção, aproximando o repertório erudito de influências brasileiras e contemporâneas.



Sob regência dos maestros Telmo Jaconi e Davi Coelho, o programa se inicia com obras de Radamés Gnattali e Johann Sebastian Bach - a segunda, com o solista da OJRS Benício Soares Garcia. A Valsa nº 2, de Dmitri Shostakovich, marca a transição para a segunda parte do concerto, quando Hique assume protagonismo com composições próprias e uma versão de Berlim Bom Fim, de Nei Lisboa. A apresentação faz parte da temporada 2026 do projeto Sinfonia Pampa.