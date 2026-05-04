Luli Aguzzi e Jade Gräwer usam bordado sobre fotografias pós-enchentes na Ilha do Pavão

O Espaço de Artes da UFCSPA (Sarmento Leite, 245) recebe a exposição A Margem, que propõe um mergulho sensível nas memórias e na resiliência dos moradores da Ilha do Pavão. Em cartaz até 29 de maio, a mostra coletiva das artistas Luli Aguzzi e Jade Gräwer faz uso do bordado sobre fotografias para pautar a justiça climática e a resistência comunitária, dois anos após a catástrofe que assolou o Rio Grande do Sul em 2024.



A exposição é composta por 11 obras de pequeno formato, nascidas do trabalho realizado pela Casca Instituto Socioambiental. As fotografias foram registradas em 2024, durante o mapeamento de 156 famílias afetadas pela enchente. No ano seguinte, as imagens receberam intervenções em linha, transformando o registro documental em um gesto simbólico de cuidado. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, sempre com entrada franca.