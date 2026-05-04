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365 1247141 2026-05-04 09:28:52 Artes Cênicas Cultura /cultura/2026/05/1247141-apos-inundacao-no-teatro-renascenca-espetaculo-oceanica-ganha-data-no-multipalco.html Capa Cultura Artes Cênicas Publicada em 04 de Maio de 2026 às 09:28 Após inundação no Teatro Renascença, espetáculo Oceânica ganha data no Multipalco Espetáculo de dança jazz Oceânica vai ser realizado no Teatro Simões Lopes Neto nesta quarta-feira (6) DANIELA CEZAR/DIVULGAÇÃO/JC Compartilhe: JC Oceânica encontrou novo espaço para sua realização. A obra de dança jazz, que celebra a maturidade artística e os 45 anos de trajetória da coreógrafa Anette Lubisco, vai ter sessão na quarta-feira (6), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089). Ingressos (R$ 60,00, com opções de meia-entrada), no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Multipalco.



A obra, inspirada pela fluidez das marés, explora as marcas que o tempo deixa no corpo. No palco, o espetáculo promove um encontro geracional: bailarinos veteranos com mais de 20 anos de carreira dividem a cena com novos talentos. A montagem conta com direção-geral e coreografias de Anette Lubisco, direção artística de Dani Cezar, e elenco formado por Aline Haas, Camila Arioli, Daniela Cezar, Daniela Nobre, Fabrini Alves, Isadora Franco, Lia Souza, Marcia Medeiros, Matheus Espinosa, Milena Christo, Tom Nunes e Viviane Tremea. A produção leva a assinatura da Casa Salto. Após ter temporada cancelada por conta de problemas estruturais no Teatro Renascença , o espetáculoencontrou novo espaço para sua realização. A obra de dança jazz, que celebra a maturidade artística e os 45 anos de trajetória da coreógrafa Anette Lubisco, vai ter sessão na quarta-feira (6), às 20h, no(Riachuelo, 1.089). Ingressos (R$ 60,00, com opções de meia-entrada), no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Multipalco.A obra, inspirada pela fluidez das marés, explora as marcas que o tempo deixa no corpo. No palco, o espetáculo promove um encontro geracional:. A montagem conta com direção-geral e coreografias de Anette Lubisco, direção artística de Dani Cezar, e elenco formado por Aline Haas, Camila Arioli, Daniela Cezar, Daniela Nobre, Fabrini Alves, Isadora Franco, Lia Souza, Marcia Medeiros, Matheus Espinosa, Milena Christo, Tom Nunes e Viviane Tremea. A produção leva a assinatura da Casa Salto. Continue sua leitura, escolha seu plano agora! Já é nosso assinante? Faça login Notícias relacionadas Notícias relacionadas