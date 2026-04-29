Último EP do Sepultura, 'The Cloud of Unknowing' traz uma lenda do metal bem longe da decadência

Lançado em meio aos últimos movimentos da turnê de despedida do Sepultura, The Cloud of Unknowing é um EP que cumpre uma série de funções. É, por exemplo, a única chance de ouvir, em estúdio, o baterista Greyson Nekrutman ao lado de Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo) e Derrick Green (voz), que carregam juntos a bandeira do conjunto há quase 30 dos mais de 40 anos de banda. Serve igualmente como uma derradeira (embora curta) declaração musical de um fenômeno que, nascido no Brasil, mudou os rumos do heavy metal em todo o mundo. E também demonstra que o momento de renovada criatividade da banda - que alcançou o auge com o excelente Quadra (2020), um dos melhores trabalhos de toda a história do grupo - se mantém forte, coerente com a visão de quem escolhe deixar os palcos antes de ser engolido pelo decadência.