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Publicada em 29 de Abril de 2026 às 15:28

Domingo Clássico apresenta Mozart e Schubert em concerto com entrada franca

Espetáculo acontece neste domingo (3), às 19h, sob regência do Maestro Tiago Flores

Espetáculo acontece neste domingo (3), às 19h, sob regência do Maestro Tiago Flores

Eduardo Seidl/divulgação/jc
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O próximo concerto da série Domingo Clássico traz Mozart e Schubert para o palco da Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280). Com regência de Tiago Flores e participação do clarinetista Diego Grendene, a apresentação da Orquestra de Câmara da Ulbra acontece neste domingo (3), às 19h, e tem entrada franca. Ingressos devem ser retirados anteriormente pelo Sympla.

O programa inicia com Concerto para clarinete e orquestra, de Mozart, com solo de Grendene. Uma das mais importantes obras já escritas para o instrumento, a peça explora as possibilidades expressivas do clarinete, alternando momentos de virtuosismo com passagens de grande lirismo, em especial no segundo movimento, conhecido por sua atmosfera serena e contemplativa. Foi composta em 1791, poucos meses antes da morte do compositor.

Após o intervalo, a Orquestra executa Sinfonia nº 5 em Si bemol maior, de Schubert. A obra, composta em 1816, revela com clareza a admiração pelo estilo clássico de Mozart, especialmente pela leveza e elegância formal. Destaca-se pela fluidez melódica, lirismo natural e equilíbrio, evidenciando já a capacidade de Schubert de transformar a tradição em um discurso pessoal e expressivo.

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