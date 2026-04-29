Domingo Clássico apresenta Mozart e Schubert em concerto com entrada franca

O próximo concerto da série Domingo Clássico traz Mozart e Schubert para o palco da Associação Leopoldina Juvenil
(Marquês do Herval, 280). Com regência de Tiago Flores e participação do clarinetista Diego Grendene, a apresentação da Orquestra de Câmara da Ulbra
acontece neste domingo (3), às 19h, e tem entrada franca
. Ingressos devem ser retirados anteriormente pelo Sympla
.
O programa inicia com Concerto para clarinete e orquestra, de Mozart
, com solo de Grendene. Uma das mais importantes obras já escritas para o instrumento, a peça explora as possibilidades expressivas do clarinete
, alternando momentos de virtuosismo com passagens de grande lirismo, em especial no segundo movimento, conhecido por sua atmosfera serena e contemplativa. Foi composta em 1791
, poucos meses antes da morte do compositor.
Após o intervalo, a Orquestra executa Sinfonia nº 5 em Si bemol maior, de Schubert
. A obra, composta em 1816
, revela com clareza a admiração pelo estilo clássico de Mozart, especialmente pela leveza e elegância formal. Destaca-se pela fluidez melódica, lirismo natural e equilíbrio
, evidenciando já a capacidade de Schubert de transformar a tradição
em um discurso pessoal e expressivo.