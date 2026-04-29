Domingo Clássico apresenta Mozart e Schubert em concerto com entrada franca

O próximo concerto da série(Marquês do Herval, 280). Com regência de Tiago Flores e participação do clarinetista Diego Grendene, a apresentação daacontece neste. Ingressos devem ser retirados anteriormente peloO programa inicia com, com solo de Grendene. Uma das mais importantes obras já escritas para o instrumento, a peça explora as, alternando momentos de virtuosismo com passagens de grande lirismo, em especial no segundo movimento, conhecido por sua atmosfera serena e contemplativa. Foi, poucos meses antes da morte do compositor.Após o intervalo, a Orquestra executa. A obra,, revela com clareza a admiração pelo estilo clássico de Mozart, especialmente pela leveza e elegância formal. Destaca-se pela, evidenciando já a capacidade de Schubert de transformar aem um discurso pessoal e expressivo.